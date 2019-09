VIDEO Andreescu, mesaj în limba română: Bianca a vorbit cu un accent simpatic, a greşit, dar tot ea s-a corectat

Victoria Biancăi Andreescu a fost primită în România cu un val uriaş de entuziasm, reacţiile fanilor fiind comparabile cu momentele în care Simona Halep a triumfat la French Open 2018 şi la Wimbledon 2019.

Şi fanii au de ce să fie mândri! Ultimele două campioane de Grand Slam din tenisul feminin au legături cu România! Andreescu a făcut primii paşi în tenis în România, la Piteşti, iar Halep e româncă sută la sută, reuşind să ajungă în elita tenisului dintr-o ţară în care federaţia, spre deosebire de cea canadiană, n-are niciun program de susţinere pentru sportivi.

Când şi-a terminat conferinţa de după victoria de la US Open, „Bibi“, prin intermediul canalului „Romanian TV of New York“, a transmis un mesaj pentru susţinătorii ei din ţară.

Ce a spus Bianca Andreescu?

*Mulţumesc pentru toţi oamenii din România. Mulţumesc că m-aţi suţinat (râde ştiind că a greşit). Oh, no! Susţinut! Nu doar aici la US Open, ci mereu. Mulţumesc mult!

VEZI MESAJUL TRANSMIS DE BIANCA ANDREESCU

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: