VIDEO Andreescu, imagini fabuloase după triumful de la US Open: Ce a spus comentatorul de limba engleză

Bianca Andreescu va câştiga, probabil, multe trofee importante şi pe viitor în tenisul feminin, dar, cu siguranţă, triumful ei la US Open 2019 va avea mereu un loc special în inima ei.

Pe lângă faptul că a reuşit un parcurs fabulos, încheiat în finală, cu un succes împotriva Serenei Williams, cea mai bună jucătoare din istoria tenisului, Andreescu a devenit şi prima canadiancă pentru care US Open s-a încheiat cu trofeul câştigat!

De aceea, imediat după a treia minge de meci, cea care i-a adus victoria în finală, „Bibi“, pur şi simplu, a căzut pe teren!

„Toată Canada stă pe loc în aceste momente! Uitaţi de hochei, de soccer, de baschet! Ei au prima lor campioană de Grand Slam“, a spus comentatorul meciului.

VEZI IMAGINILE CU BIANCA ANDREESCU

Pure bliss 😍



Let the moment soak in, @Bandreescu_...#USOpen | #WomenWorthWatching pic.twitter.com/pxGAy9AlTx