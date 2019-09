VIDEO Andreescu, discurs de o mare campioană: Bianca a ridicat publicul în picioare cu cuvintele rostite pe teren

Bianca Andreescu e noua regină a tenisului feminin şi, la ce joacă în acest moment, dă semne că poate domina circuitul WTA în anii care vor urma.

Până atunci, „Bibi“ a rostit cel mai important discurs din cariera ei de până acum pe arena „Arthur Ashe“ după un triumf istoric la US Open.

Ce a spus Bianca Andreescu?

*E greu de explicat în cuvinte ce simt, dar sunt mai mult decât recunoscătoare şi cu adevărat binecuvântată.

*Am muncit din greu pentru acest moment. Nu mă pot plânge. Anul acesta a fost un vis devenit realitate. A fost incredibil că am putut să joc pe această arenă, în faţa Serenei, o adevărată legendă a acestui sport.

*Oh, Doamne, n-a fost deloc uşor să gestionez acest moment. Am încercat să mă pregătesc cât pot eu de bine, ca în orice meci, am încercat să intru pe teren şi să nu mă gândesc la numele adversarei. E uşor să spui aceste lucruri, dar sunt foarte mândră de cum m-am descurcat.

*Când s-a complicat setul doi, în primul rând, a trebuit să trec peste susţinerea publicului pentru Serena (râde). Ştiu că voiaţi să câştige Serena, aşa că îmi pare rău (râde). Era de aşteptat ca Serena să dea totul în încercarea de a reveni. A reuşit nişte reveniri fantastice în trecut şi, de aceea, e o adevărată campioană, atât pe teren, cât şi în afara lui. Am încercat să blochez tot. La ultimul game, n-a fost deloc uşor. Ea a început să servească mai bine, mingile zburau în toate direcţiile. Sunt încântată de cum m-am descurcat.

*Anul trecut n-a fost o perioadă uşoară din viaţa mea, fiindcă m-am confruntat cu multe accidentări. Dar am perseverat, mi-am spus că nu trebuie să renunţ niciodată, am avut o perioadă de pregătire foarte bună cu echipa mea fantastică şi vă mulţumesc că aţi stat alături de mine la fiecare pas. Vă dedic vouă acest succes.

*Am continuat să cred în mine, am continuat să muncesc din greu şi mi-am păstrat ritmul şi încrederea pe durata acestui sezon şi sper să pot merge înainte la fel.

*La ce au făcut părinţii pentru mine...A fost o călătorie atât de lungă, bine, nu chiar foarte lungă, fiindcă am doar 19 ani, dar, cu siguranţă, n-a fost un drum uşor de parcurs. Vreau să vă mulţumesc (n.r. - către părinţii ei) şi hai să mergem înainte.

VEZI DISCURSUL BIANCĂI ANDREESCU

