VIDEO „A fost cu adevărat urât ce s-a întâmplat!“ Kiki Bertens a vorbit despre momentul psihologic al meciului cu Simona Halep

La scorul de 4-3 pentru Bertens, după un schimb lung de mingi, olandeza a trimis o minge mult afară, dar a avut un noroc incredibil.

Mingea care era în aut clar a lovit-o pe Simona Halep, care se afla în alergare. Astfel, în loc ca scorul să devină 40-15 pentru româncă, pe serviciul lui Bertens, a fost egal, 30-30. Kiki şi-a adjudecat gameul şi aşa s-a ajuns la 6-4, 5-3. După alte două game-uri, Kiki a câştigat treofeul de la Madrid.

“Mingea care m-a atins, mi-a fost greu să accept. Niciodată nu am trăit aşa ceva şi nu am crezut că se poate întâmpla aşa ceva. Pur şi simplu mingea a venit spre mine şi nu am avut timp să reacţionez în niciun fel. Oricum, ieşea cinci metri afară, eu eram departe de teren. Nu înţeleg cum a dat smash-ul acela şi cum m-a atins mingea”, a spus Simona, după meci, la Digi Sport.

Olandeza Kiki Bertens s-a referit şi ea la acest episod, într-o conferinţă de presă, la Roma."Nu, nu, nu! Nu mi s-a mai întâmplat niciodată aşa ceva! A fost cu adevărat urât ce s-a întâmplat! Nu voi încerca asta intenţionat pentru că voi rata tot timpul. Daca încerci să-ţi loveşti adversarul nu este un lucru bun", a afirmat Kiki.