VIDEO Şumudică l-a lăsat pe translator fără reacţie: Cum a legat frazele în engleză în faţa jurnaliştilor

Marius Şumudică traversează o nouă criză cu Gaziantep, echipă pe care a preluat-o în această vară şi cu care n-a mai învins pe nimeni de la 4 noiembrie încoace! De atunci, Gaziantep a legat cinci partide în care a adunat două remize şi trei eşecuri.

Duminică seară, în deplasarea de la Konyaspor, o echipă, de asemenea, de subsolul clasamentului, meciul a fost unul fără sare şi piper, încheiat 0-0. Dacă pe teren n-a fost spectacol, în schimb, a ieşit show la conferinţa susuţinută după partidă de Şumudică!

Presa din Turcia a notat cum fanii celor de la Konyaspor au strigat înjurii către tehnicianul român: „Fuck your mother and fuck your family“.

Iar Şumudică a luat-o razna, atât pe teren, cât şi în faţa jurnaliştilor! Dacă, iniţial, şi-a început discursul în limba portugheză, apoi, românul a trecut la o engleză comică, lăsându-şi inclusiv translatorul fără reacţii!

Ce a spus Şumudică în engleză?

*When you listen, fuck your mother, you don't like! OK? I come in Turkey to work in Turkey because I like Turkey. But don't tell me fuck your mother and your family because I'm not turkish, OK? But I take passport turkish and you will see, when I'm turkish, I'm the same! OK? Thank you very much!

Traducerea discursului ţinut de Şumudică în două limbi

*Aţi auzit ce au scandat suporterii celor de la Konyaspor. Mi-au înjurat familia! N-am vrut să-i provoc cu acel gest, dar nu pot să stau degeaba când cineva îmi înjură familia. Nu-mi place să aud aşa ceva.

*Eu am venit în Turcia să muncesc. Îmi place în Turcia, dar nu vreau ca familia mea să fie înjurată. Se întâmplă asta pentru că nu sunt turc? O să-mi iau cetăţenia! O să-mi vedeţi paşaportul.

VEZI CONFERINŢA SUSŢINUTĂ DE MARIUS ŞUMUDICĂ

💥💥💥 Tansiyon yükseldi.

🎙 Soru: "Konyaspor taraftarına düşme hareketi yaptınız. Teknik adamın taraftarlarla diyaloğa girmesi doğru mu?

🎙 Sumudica: "Kenarda yaşadıklarımı yaşasan sen de yaparsın. Bana yaptıkları hareketi gördünüz mü? Aileme, bana hakaret edemezler." pic.twitter.com/1ujFckAr3S — FutbolArena (@futbolarena) December 8, 2019