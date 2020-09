VIDEO Şocant: Errani a înjurat-o pe Bertens, a râs de ea, iar olandeza a fost luată cu scaunul cu rotile

Sara Errani are 33 de ani şi a văzut multe în circuitul feminin, însă are un comportament infantil, lipsit de bun simţ! Dovada e ce a făcut, miercuri, la Roland Garros.

Apoi, pentru a prelungi calvarul olandezei, Errani a întârziat, cât a putut, momentul serviciului şi, la final, a servit din mână, într-o altă încercare de a-şi batjocori adversara. Iată un exemplu:

În fine, în ciuda problemelor fizice, Bertens s-a impus şi a ajuns în turul III, însă, după cum a arătat Eurosport, postul care transmite turneul, olandeza a fost luată de pe teren direct cu scaunul de rotile!

Deloc sensibilizată de suferinţa lui Bertens, Errani şi-a întregit comportamentul oribil, înjurând, clar, când a părăsit terenul, după cum se poate auzi în filmarea de mai jos:

No handshake/racket tap



Errani leaves the court shouting ‘va fanculo’ (no translation needed)



Bertens comes back to her chair crying



Absolute scenes pic.twitter.com/TvtI7sOhDT