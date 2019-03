VIDEO Începe Indian Wells! Totul despre turneul socotit al cincilea Grand Slam din circuitul mondial de tenis

Turneul este găzduit de coasta de vest a Statelor Unite, la Indian Wells, un adevărat paradis, situat la fascinanta Californie, unde sunt 350 de zile însorite pe an şi o medie a temperaturii de 23 de grade Celsius. Indian Wells se afla la 120 de mile de Los Angeles si San Diego, şi la 300 de mile de Las Vegas. Este o staţiune exclusivistă cu puţin peste 5.000 de locuitori şi unul dintre locurile preferate ale jucătorilor de golf din toată lumea. O data pe an însă, în martie, tenisul îşi taie partea leului şi, timp de aproape două săptămâni, acolo se dă ora exactă atât în ATP cât şi în WTA.

A treia cea mai mare arena din lume

Turneul de la Indian Wells este cunoscut ca fiind al cincilea Grand Slam şi oferă condiţii impresionante, între care şi o arena de 16.000 de locuri, a treia din lume, ca şi capacitate, după Arthur Ashe (US Open -23.000 locuri) şi O2 Arena (Londra – 17.000 locuri) printre primele in lume. A doua arenă ca mărime de la Indian Wells are 8000 de locuri, iar a treia 6.200 de locuri. Indian Wells a debutat ca turneu destinat exclusiv bărbaţilor, în 1974, iar din 1989 a apărut şi în competiţia feminină, douăzeci de ani mai târziu fiind cotat ca Premier Mandatory. Momentul a coincis cu preluarea lui de către Larry Ellison (74 de ani), un cunoscut om de afaceri american, preşedinte executiv şi co-fondator al Oracle Corporation, un mare amator de tenis, care are o afacere estimată la 61,7 miliarde de dolari. Ellison a ridicat an de an investiţiile făcând din Indian Wells un brand. Singurul său eşec este faptul că nu a reuşit să-i convingă pe mai marii tenisului să ridice turneul la rang de Grand Slam, aceştia rămânând de neînduplecat, aşa cum s-a întâmplat şi în ceea ce priveşte turneele de la Miami, Madrid şi Beijing, celelalte trei Premier Mandatory. În aceste condiţii, premiile şi punctele sunt la jumătatea turneelor de Grand Slam, iar meciurile de pe tabloul principal se dispută pe parcursul a zece zile, în loc de două săptămâni. Pe tabloul principal sunt 96 de jucători, 32 dintre ei fiind capi de serie.

Simona Halep a câştigat în 2015

Indian Wells este un turneu unde România şi-a pus amprenta, prin jucătorii sau jucătoarele care au participat acolo. Primul rezultat notabil l-a realizat Ilie Năstase, care în 1975 a jucat finala turneului masculin, pe care a pierdut-o însă în faţa australianului John Alexander. Apoi, în 1997, Irina Spîrlea a ajuns şi ea tot în finală, care a clacat în ultimul act, unde Lindsay Davenport a ieşit învingătoare. În 2015 însă, Simona Halep a câştigat trofeul, după o finală cu Jelena Jankovici, beneficiind de abandonul din semifinale al Serenei Williams. La ediţia de anul trecut, Halep a pierdut în penultimul act al competiţiei, fiind învinsă de actualul lider WTA, Naomi Osaka, care avea să câştige turneul, adjudecându-şi primul trofeu important din cariera ei.

Se poate schimba liderul WTA

Ediţia din acest an poate schimba liderul mondial, iar una dintre jucătoarele care vizează prima poziţie în lume este chiar Simona Halep, aflată acum pe locul doi WTA. Simona are în acest moment 5.727 de puncte şi, după prezenţa în semifinalele de anul trecut de la competiţia californiană, are de apărat 390 de puncte. Dacă ea va câştiga trofeul, atunci va acumula 6.337 de puncte. Naomi Osaka, campioana en-titre, are 6.871 puncte şi trebuie să apere 1.000 de puncte. Pentru ca Halep să treacă pe primul loc este nevoie ca Naomi să se oprească în semifinale. În ecuaţia primului loc este şi Petra Kvitova, care are şi ea şanse considerabile să ajungă pe prima poziţie WTA. După finala de la Dubai, cehoaica a acumulat 5.605 puncte, iar marele ei avantaj este că anul trecut a părăsit prematur competiţia, în turul 3, aşa că ea are de apărat doar 65 de puncte. În situaţia în care Kvitova va câştiga turneul, ea va ajunge la 6.540 de puncte şi nu va depinde de rezultatele înregistrate de celelalte jucătoare, pentru a fi numărul unu mondial. Cu şanse mai mici de a ajunge pe prima poziţie în ierarhia mondială se numără şi Sloane Stephens, Elina Svitolina şi Karolina Pliskova.

Indian Wells 2019

Locaţie: "Indian Wells Tennis Garden"

Data desfăşurării: 6-17 martie

Suprafaţă: hard (de culoare verde)



FEMININ

Ediţia cu numarul 31

Categoria "WTA Premier Mandatory"

Premii totale: 7.972.535 dolari

Campioană: Naomi Osaka (Japonia)

Cele mai multe titluri: Martina Navralitova, Mary Joe Fernandez, Steffi Graf, Lindsay Davenport, Serena Williams, Kim Clijsters, Daniela Hantuchova, Maria Şarapova, Viktoria Azarenka – toate câte două titluri

Cele mai multe finale jucate: Lindsay Davenport -6

MASCULIN

Ediţia cu numarul 44

Categoria "ATP World Tour Masters 1000"

Premii totale: 7.972.535 dolari

Campion: Juan Martin Del Potro (Argentina)

Cele mai multe titluri: Roger Federer, Novak Djokovici – ambii câte şase

Cele mai multe finale jucate: Roger Federer - 8

Puncte puse în joc

Câştigătoare: 1.000

Finalistă: 650

Semifinale: 390

Sferturi: 215

Optimi: 120

Premiile puse în joc:

Câştigătoare: 1.340.860 dolari

Finalistă: 654.861

Semifinale: 327.965

Sferturi: 167.195

Optimi: 88.135

