Barty, pe care Halep o învinsese de două ori anul trecut, s-a impus cu 6-4, 6-4, după un meci de o oră şi 27 de minute. La final, ea a declarat că şi-a învăţat lecţia, din înfrângerile anterioare şi a explicat care a fost tactica ei contra liderului WTA.

" Am învăţat lecţia din meciurile trecute cu ea. La Montreal m-a batut rău, la Cincinnati a fost mai bine pentru mine, dar astazi am avut încredere şi am crezut că pot câştiga si chiar asta am facut. Au fost conditii grele, umiditatea ne-a pus probleme. Sunt bucuroasa pentru ca am putut sa dau totul. Mi-am spus că trebuie să fiu agresiva în game-urile decisive din primul set pentru ca nu aveam nimic de pierdut. Asta am facut si mi-a ieşit ", a spus Barty imediat dupa meci.