VIDEO 18 ani pentru 990 de victorii. ATP sărbătoreşte ziua în care Rafael Nadal a câştigat primul meci

Rafael Nadal avea 15 ani şi 10 luni şi evolua pe teren propriu, într-un turneu din Mallorca. Pe zgura favorită, Nadal obţinea o victorie categorică, 6-4, 6-4 în faţa jucătorului aflat la momentul respectiv pe locul 81 în lume, Ramon Delgado, din Paraguay. A fost de altfel singura victorie obţinută de Rafael Nadal în circuitul ATP în 2002: în turul doi, Olivier Rochus îl învingea, cu dublu 6-2. Rafa îşi continua însă ascensiunea cu şase titluri ITF, plus puncte acumulate în circuitul Challenger, încheind anul pe locul 200 ATP.

În 18 ani, Rafael Nadal a adunat 990 de victorii, având doar 200 de înfrângeri. Ibericul a câştigat 85 de titluri, dintre care 19 de Mare Şlem.

Today marks 18 years since @RafaelNadal secured his first ATP Tour win.



Which Rafa shot from over the years is your favourite? 🤩 pic.twitter.com/QS8un0N8ez