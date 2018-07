Victorie cu şansă pentru Dinamo: „câinii“ au învins Voluntariul şi se pregătesc de derbyul cu FCSB din campionat

„Dinamo are caracter, revine în joc, presează, ştie să sufere, dar ştie şi să marcheze şi să închidă jocul. Nu am făcut o primă repriză foarte bună, dar mă aşteptam ca echipa să nu aibă prospeţima necesară după perioada de pregătire. În săptămânile viitoare veţi vedea un alt Dinamo, un Dinamo mai dinamic, mai proaspăt şi un Dinamo care are orgoliul şi ambiţia de a câştiga meciuri. Ce m-a mulţumit este că la pauză au înţeles că trebuie să facem mult mai mult şi că dacă nu punem în practică ceea ce trebuie nu înscriem. Când joci, ataci şi nu trădezi fotbalul sunt momente când eşti şi ajutat”, a spus Bratu la Digi Sport, menţionând că speră ca Dinamo să surprindă FCSB în derbiul din etapa următoare.

De cealaltă parte, Daniel Opriţa consideră că FC Voluntari ar fi meritat măcar un egal. “Echipa a prestat un fotbal bun, am fost foarte aproape de un rezultat pozitiv. Cred că am fi meritat să luăm cel puţin un punct, dacă nu primeam gol repede. A fost o neatenţie. Dacă nu luam acel gol la acea fază puteam să îi surprindem pe contraatac. A venit egalarea prea repede. În prima repriză a fost un joc echilibrat. Felicit băieţii pentru atitudine şi le-am spus să ridice capul, au fost şi multe lucruri bune în acest meci. Jocul acesta trebuie să ne dea încredere pentru viitor”, a afirmat Opriţa.

Formaţia Dinamo a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa FC Voluntari, într-un meci din prima etapă a Ligii I, în care oaspeţii au condus cu 1-0.

Pentru FC Voluntari a înscris Ricardinho, în minutul 57.

Dinamo a marcat prin Diogo Salomao ’61 şi Deian Sorescu ’75.