Victorie mare pentru Sorana Cîrstea la Wimbledon: a învins o jucătoare din Top 20

Sorana Cîrstea a deschis perfect al treilea Grand Slam al anului. Ea a învins-o în două seturi pe Magdalena Rybarikova, din Slovacia, scor 7-5, 6-3. Sorana a fost condusă cu 5-3 în primul set, dar a trecut în faţă cu o serie de şase jocuri consecutive.

Fostă semifinalistă la Wimbledon, Rybarikova este clasată pe locul 19 WTA şi era cotată cu prima şansă în faţa Soranei.

În runda a doua, Sorana Cîrstea va juca împotriva rusoaicei Rodina sau a germanei Lottner.

Calificarea în turul al doilea este recompensată cu un premiu de 63.000 de lire sterline (aproximativ 71.000 de euro) şi cu 70 de puncte WTA.

Alexandra Dulgheru s-a calificat şi ea în turul al doilea la Wimbledon.

Azi mai evoluează pe iarba londoneză Irina Begu, Mihaela Buzărnescu şi Elena Ruse.

.@sorana_cirstea is through to @Wimbledon round 2!



Downs 2017 semifinalist Rybarikova 7-5, 6-3! pic.twitter.com/uk87nYILA9