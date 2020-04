Vicecampion olimpic: „Nu voi participa la Jocurile de la Tokyo, în 2021. Este păcat, dar este o decizie care mă linişteşte“

Piter Timmers via Twitter

„Amânarea Jocurilor Olimpice a dat peste cap planul meu, care era stabilit de mai mulţi ani: să dau totul pentru ultima oară la JO şi apoi să încep un nou capitol din viaţa mea. Nu vreau să schimb planul. Cu alte cuvinte: nu voi participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo în 2021. Este păcat, dar este o decizie care mă linişteşte pentru că am făcut alegeri şi este o hotărâre la care am reflectat bine. Am dat totul de-a lungul câtorva ani şi voi continua să fac acest lucru pentru o perioadă. Nu mă opresc imediat. Voi participa la Campionatele Europene, care sper să poată avea loc în august (n.r. - la Budapesta)“, a declarat Pieter Timmes, pentru publicaţia „La Dernier Heure“.

Jocurile Olimpice de la Tokyo ar fi trebuit să se desfăşoare în perioada 24 iulie - 9 august 2020, însă au fost amânate pentru 2021, în perioda 23 iulie - 8 august.

În vârstă de 32 de ani, înotătorul de 2,00 m din Belgia este un specialist al procedeului liber, cu nouă medalii câştigate la Campionatele Europene de nataţie şi un argint olimpic la Rio, în 2016, atunci când a fost învins în finala de la 100 m liber doar de mult mai tânărul australian Kyle Chalmers.