Veste groaznică: Fostul fotbalist, Dănuţ Lupu, are COVID-19 şi se zbate pentru viaţa sa la ATI

Dănuţ Lupu, cu multe kilograme în plus după retragere din activitate

Lumea fotbalului românesc a fost ferită până acum, în mare parte, de tragedii cauzate de COVID-19. Din păcate, o ştire apărută, astăzi, a făcut valuri în ultimele ore şi a creat panică.

Deşi a fost extrem de atent, în încercarea de a evita boala, ştiind că se află în categorie de risc maxim, Dănuţ Lupu a testat pozitiv pentru COVID-19. Şi, potrivit Digi Sport , starea sa s-a deteriorat rapid, el fiind internat acum la secţia de Terapie Intensivă, la Spitalul Colentina. Sursa citată a amintit că, acum patru ani, Lupu a fost chiar la un pas de moarte din cauza unui edem pulmonar. După ce a fost salvat, aproape miraculos, Lupu a povestit la Digi Sport Matinal calvarul prin care a trecut.

„Am avut un edem pulmonar, o infecţie foarte puternică la plămâni. La un moment dat, am mai respirat cu doar 8% din capacitatea plămânilor, nimic altceva. Lumea mai e şi rea, mai e şi bună, important e că am reuşit şi le mulţumesc, în primul rând, doctorilor că au avut grijă de mine şi îi mulţumesc organismului că m-a ajutat în această cumpănă a vieţii. Poate şi colegii mei vor învăţa că, odată cu trecerea anilor, nu mai suntem tineri. Am renunţat şi la ţigări şi mă bucur că nu le duc lipsa. Zici că treci uşor peste plăcerile vieţii. Cred că sunt foarte mulţi jucători care fumează“, a povestit Lupu, într-o apariţie televizată la Digi Sport.

Cât timp a jucat, Lupu a fost legitimat la formaţii precum Dinamo, Panathinaikos (Grecia), Rapid sau Brescia (Italia), Un mijlocaş de creaţie extrem de talentat, el a adunat 14 selecţii în echipa naţională, în perioada 1989 - 1995.