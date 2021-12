Verstappen, născut pentru a fi campion: Ce a făcut mama lui, în tinereţe FOTO

Max Verstappen (24 de ani, Red Bull) e noul campion mondial de Formula 1, după o victorie fabuloasă! Cursa de la Abu Dhabi, desfăşurată duminică, a fost analizată superb de doi români, după cum „Adevărul“ a scris aici.

Amândoi au convenit că, per ansamblu, victoria lui Verstappen a fost meritată, chiar dacă una controversată. Şi se poate spune că olandezului i-a fost scris în stele să devină campion mondial de Formula 1! Pentru că mama lui, Sophie Kumpen, a fost implicată, la rândul ei, în lumea F1, în tinereţe, înainte de a se căsători, în 1996, cu pilotul olandez, Jos Verstappen. Ulterior, au apărut pe lume Max, născut în 1997, şi Victoria, în 1999.

„Am vrut să merg în Formula 1, am testat câteva maşini de curse, apoi m-am căsătorit cu tatăl lui Max şi a trebuit să fac o alegere... El pilota în Formula 1, în acea perioadă am fost atât de mult plecaţi. Aşadar, am renunţat la visul meu, dar acum îl văd pe fiul meu realizând ce am vrut să fac şi mă bucur la fel de mult“, a povestit

Sophie Kumpen.

În dialog cu presa belgiană, Sophie Kumpen şi-a expus trăirile, în timpul cursei de la Abu Dhabi la finalul căreia fiul său a devenit campion mondial de Formula 1. Telekom Sport a redat declaraţiile făcute de mama lui Verstappen.

Ce a povestit Sophie Kumpen?

*Fiul meu a devenit bărbat, anul acesta. Max s-a bătut ca un leu, fără a renunţa niciun moment. Pentru că trebuie să recunoaştem: Hamilton a fost cel mai puternic, duminica aceasta! Până la sfârşitul cursei, situaţia nu arăta bine. Şi apoi fiica mea mi-a trimis un mesaj, spunându-mi că maşina de siguranţă a intrat pe pistă.

*Uneori, e suficient să apelezi la îngeri. Iată, îngerii m-au ajutat. Nu îndrăznesc să vă spun câte lumânări am aprins săptămâna aceasta!

*Nici nu îndrăzneşti să visezi la asta! Nici când s-a apucat de karting, nici măcar când a devenit campion în karting sau a debutat în F1. I-am urmărit pe Senna (n.r. Ayrton Senna) şi Prost (n.r. - Alain Prost) pe podium şi mi se părea o lume inaccesibilă. Şi apoi, mai târziu, fiul tău se regăseşte brusc pe acel podium din Barcelona, câştigând prima sa cursă. Şi iată-l acum campion mondial! Imaginează-ţi asta!