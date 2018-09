Valentin Vanţă vrea să intre între primii 100 de tenismeni ai lumii

Tenisul românesc continuă să producă talente, iar poveştile tinerilor care se luptă să pătrundă în elita internaţională sunt unele fascinante. Aşa cum este cazul poveştii al carei erou este Valentin Vanţă, jucătorul născut la 28 septembrie 1997, în Germania, la Wurzburg.

Legitimat la CS Dinamo, multiplu campion naţional şi cu numeroase rezultate importante la nivel continental, Valentin este fiul a doi foşti sportivi binecunoscuţi.Mama, Claudia Grigorescu-Vanţă a cucerit medaliile de bronz şi argint cu echipa României la Jocurile Olimpice de la Barcelona 1992 şi Atlanta 1996, plus titlurile de campioană mondială pe echipe şi vicecampioană mondială la individual. Tatăl, Mihai Vanţă este unul dintre numele importante din istoria tenisului românesc. Este multiplu campion naţional şi component de bază al echipei de Cupa Davis între anii 1984 şi 1992.

“Vreau ca într-o perioadă de 3-5 ani să pătrund între primii 100 de jucători ai lumii. Visez să joc pentru România la Jocurile Olimpice”, sunt unele dintre obiectivele şi visele lui Valentin Vanţă.

Absolvent de “Goethe” şi pasionat de literatura clasică română şi germană!

Băiatul care îl are ca idol pe australianul Lleyton Hewitt are o educaţie aleasă şi este pasionat de lucruri care îl desprind din media sportivilor obişnuiţi. Absolvent al Colegiului German Goethe (2004-2016), cu media generală de Bacalaureat 9.41, sportivul de la CS Dinamo este pasionat de literatură. Citeşte cu mare plăcere şi interes literatură germană, “Procesul” de Kafka sau “Nathan der Weise de Lessing”, dar adoră şi clasicii literaturii româneşti. Jucătorul de mână dreaptă şi posesor al unui backhand cu două mâini are toate şansele să ajungă în scurt timp la cel mai înalt nivel al tenisului mondial.