UTA Arad - Rapid 0-2. Mutu bifează a cincea victorie consecutivă pe banca giuleştenilor

Partida de la Arad a început cu gazdele în ofensivă care au avut trei mari ocazii de a marca. Rapid a început să arate bine în ofensivă din minutul 34 când Belu-Iordache a centrat în careu, dar portarul a fost pe fază şi a respins chiar înainte ca Vojts să împingă balonul în poartă. La pauză s-a mers la cabine fără ca scorul să fie schimbat pe tabela de joc.

După pauză, Rapid a trecut rapid în ofensivă şi a deschis scorul la doar un minut de la reluarea partidei. Alex Ioniţă a marcat cu capul după centrarea perfectă expediată de Rareş Ilie. UTA a ratat o şansă mare de a egala în minutul 60 când Shlyakov a rămas singur cu portarul dar Moldovan a blocat perfect execuţia acestuia.

În minutul 75 Rapid a închis tabela la scorul de 2-0 după o acţiune superbă făcută de Kait până în careul advers. Acesta a întors mingea la Rareş Ilie care a marcat aducând liniştea celor trei puncte pentru liderul din play-out.

La finalul partidei Adrian Mutu a părut mulţumit de rezultat însă a făcut apel la elevii său să fie în continuare concentraţi până la finalul campionatului.





”O victorie importantă în faţa unui public numeros care şi-a susţinut echipa. Pentru noi au contat suporterii noştri care ne-au dat aripi. A fost o partidă grea, mai ales în prima repriză, iar în a doua s-a văzut ambiţia şi determinarea jucătorilor noştri şi am reuşit să câştigăm acest meci. Ideea a fost că până în minutul 60 şi ceva am riscat, ştiam că UTA urcă cu fundaşii laterali, dar am preferat că prin mişcarea apărării să-i blochez aşa. După ce am trecut în avantaj, am mutat şi am jucat cu cinci fundaşi. Trebuie să rămână cu picioarele pe pământ (n.r.- Rareş Ilie) şi să dea drumul la muncă.”, a declarat Mutu la finalul partidei.

În celălalt meci disputat sâmbătă, în play-off, Farul Constanţa a câştigat pe terenul celor de la FC Argeş, scor 2-0. Cu această victorie formaţia antrenată de Gică Hagi se apropie la 2 puncte de Voluntari, formaţie care are un meci mai puţin disputat. FC Argeş nu a reuşit să câştige niciun punct în play-off şi rămâne pe ultima poziţie în clasament.