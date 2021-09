US Open, ştim primele semifinale: Verdictul dat de legendarul Wilander pentru Eurosport

Expertul Eurosport, postul care transmite US Open, Mats Wilander, a analizat primele semifinale.





*Daniil Medvedev - Felix Auger Aliassime





Felix are un joc care i-ar putea pune probleme lui Daniil. Are forţă în lovituri, se deplasează bine şi are un serviciu suficient de puternic. Eu încă îl consider puţin inconstant, dar devine tot mai bun, cu fiecare meci. Daniil nu m-a impresionat foarte mult în sferturi, dar, în acelaşi timp, sunt impresionat că nu trebuie să joace atât de bine, ca să câştige meciuri importante. Va fi el favorit cu Felix? Nu sunt sigur. Felix a jucat însă mai mult tenis decât Daniil. Dacă nu va juca la 100% şi scade la 90-95% din potenţial, atunci Felix pierde. Simt că, dacă va juca la capacitate maximă, Felix are un avantaj.





*Leylah Fernandez - Aryna Sabalenka





Leylah Fernandez a primit cea mai dificilă adversară posibilă aici. Nu cred că va câştiga în faţa Arynei Sabalenka, fiindcă nu va putea juca atât de aproape de linia de fund şi să fie atât de agresivă împotriva loviturilor puternice ale lui Sabalenka. Nu o văd pe Sabalenka pierzând cu Fernandez. Leylah e o jucătoare extraordinară, dar cred că acesta va fi capătul de drum la US Open pentru ea, dar ce turneu a făcut!





US Open, tabloul sferturilor Feminin *Svitolina (5 WTA) - Fernandez (73 WTA) 3-6, 6-3, 6-7 *Krejcikova (9 WTA) - Sabalenka (2 WTA) 1-6, 4-6 *Bencic (12 WTA) - Răducanu (150 WTA) Astăzi, ora 19.00, Eurosport *Pliskova (4 WTA) - Sakkari (18 WTA) În noaptea de miercuri spre joi, după ora 02.00, Eurosport Masculin *Van De Zandschulp (117 ATP) - Medvedev (2 ATP) 3-6, 0-6, 6-4, 5-7 *Auger-Aliassime (15 ATP) - Alcaraz (55 ATP) 6-3, 3-1, abandont Alcaraz *Djokovici (1 ATP) - Berrettini (8 ATP) În noaptea de miercuri spre joi, după ora 03.30, Eurosport *Zverev (4 ATP) - Harris (46 ATP) Astăzi, după ora 20.30, Eurosport Tabloul semifinalelor Feminin *Fernandez (73 WTA) - Sabalenka (2 WTA) Masculin *Auger-Aliassime (15 ATP) - Medvedev (2 ATP)