US Open, mărul discordiei în tenis. Djokovici, criticat: „E o contradicţie totală!“ Cum se poziţionează Halep şi avertismentul lui Darren Cahill

După ce a criticat setul aspru de reguli pregătite de organizatorii americani pentru a încerca să salveze ediţia US Open din acest an, sârbul Novak Djokovici, lider în clasamentul ATP, a lăsat să se înţeleagă într-un interviu acordat în ţara natală, televiziunii RTS, că ar opta pentru ca sezonul de tenis să se reia pe zgură. Totodată, cel mai probabil, „Nole“ va sări peste US Open dacă turneul se va ţine. Asta deşi hardul este suprafaţa sa favorită (11 dintre cele 17 titluri de Mare Şlem ale carierei le-a câştigat pe astfel de terenuri).

„Cei mai mulţi dintre jucătorii cu care am vorbit eu înclinau spre a nu merge la New York. În acest moment, mi s-ar părea realist ca sezonul de zgură să continue la începutul lunii septembrie cu turnee precum Madrid, Roma şi alte câteva opriri înainte de Roland Garros“, a declarat sârbul. Djokovici consideră că, deocamdată, condiţiile care le-ar fi impuse sportivilor în SUA - inclusiv 14 zile de carantină la sosire şi limitarea anturajului la o singură persoană - sunt „extreme şi nesustenabile“.

Având în vedere faptul că Djokovici este şi preşedintele Consiliului Jucătorilor, poziţia sa a fost şi mai descurajatoare pentru jucătorii care speră să revină în turnee, pentru a putea câştiga din nou nişte bani, după patru luni de inactivitate.

„Ar fi frumos ca cel mai bun jucător al lumii să ne susţină şi să nu ne răpească această oportunitate“

Americanca Danielle Collins, surprinzătoarea semifinalistă a tabloului de simplu feminin la Australian Open 2019, i-a răspuns imediat liderului din tenisul masculin, printr-o postare pe reţelele de socializare.

„E într-o contradicţie totală cu momentul în care propunea ca jucătorii din Top 100 să doneze bani pentru cei din afara Top 250. Nimeni n-a putut juca turnee oficiale şi nici să câştige bani după luna februarie, iar acum avem oportunitatea aceasta cu US Openul, de a merge mai departe, cu nişte reguli stricte, astfel încât toţi jucătorii să se simtă în siguranţă şi să fie convinşi că sunt protejaţi.

Este o oportunitate imensă pentru jucători de a face bani, dar iată acum acest jucător de top spune că e prea greu să ai un singur om alături, nu îşi poate aduce anturajul“, spune jucătoarea în vârstă de 26 de ani, în prezent pe locul 52 mondial.

Danielle Collins consideră că starurile tenisului, precum Novak Djokovici şi Rafael Nadal (Roger Federer a ieşit din discuţie, după ce s-a operat pentru a doua oară în acest an la genunchiul drept), ar trebui să-i susţină pe ceilalţi jucători de tenis tocmai prin participarea la US Open şi promovarea turneului.

„Dacă e sigur să jucăm, dacă USTA, WTA şi ATP fac tot posibilul pentru a pune pe primul loc siguranţa jucătorilor, cred că trebuie să fim solidari. E simplu când ai câştigat 150 de milioane de dolari în carieră să le spui oamenilor ce să facă cu banii lor, dar mai apoi să refuzi să joci la US Open?! Pentru noi, ceilalţi jucători, care nu călătorim cu anturaj, este vital să începem să muncim din nou. Ar fi frumos ca cel mai bun jucător al lumii să ne susţină şi să nu ne răpească această oportunitate, nouă şi fanilor tenisului“, a concluzionat Danielle Collins.

Halep îşi avertizează fanii: „E o decizie foarte personală“

Simona Halep a fost chestionată şi ea în dezbaterea despre US Open de către jurnaliştii de la „New York Times“. Constănţeanca le dă dreptate lui Djokovici şi Nadal - care a declarat că, la cum se prezintă situaţia în acest moment, nu s-ar simţi confortabil să meargă la New York, însă spaniolul mai spunea şi că lucrurile se schimbă radical şi impredictibil în câteva săptămâni.

„Cu siguranţă, sunt foarte îngrijorată de ideea de a merge acolo în aceste condiţii. Nu doar că suntem în mijlocul unei pandemii globale, dar mai e şi riscul pe care-l presupune o călătorie, potenţiala carantină, apoi schimbările turneului.

Suntem obişnuiţi ca lucrurile să meargă diferit şi nu ar fi deloc o tranziţie uşoară, în special pentru corpurile noastre. Ştiu că, din punct de vedere financiar, organizatorii şi sponsorii ar vrea ca turneul să se desfăşoare. Ştiu că, acum, mulţi jucători sunt, practic, şomeri. Dar cred că e o decizie foarte personală. E important să înţelegem că fiecare are nevoi diferite şi se găseşte în circumstanţe diferite. Ar trebui ca fiecare să facă ceea ce e mai bine pentru sănătatea lui, dar şi pentru viitorul pe termen lung al carierei”, a transmis Simona Halep.

La precedenta situaţie incertă cu care s-a confruntat sportul mondial, în 2016, la Jocurile Olimpice din Brazilia, Halep a preferat să rămână acasă, de teama virusului Zika.

Darren Cahill: „Simonei nu i s-ar potrivi“

Pentru cei care speră să o vadă pe Halep concurând la New York, în cazul în care ediţia 2020 a turneului de la US Open se va juca, nu par de bun augur nici cuvintele antrenorului Simonei, Darren Cahill.

„Restricţiile sunt dure. Sunt incredibil de dificile şi fiecare jucător are opinia lui în legătură cu ele. Eu sunt aproape convins că Simonei nu i s-ar potrivi. Din punctul de vedere al Simonei – cu tot cu drumul din România – îţi trebuie patru săptămâni, pe care le petreci într-un hotel din New York.

În mod normal ai cu tine un fizioterapeut, un preparator fizic, unul sau doi antrenori. Aşa, ar trebui să petreci patru săptămâni într-o bulă, alături de o singură persoană, dar să te comporţi profesionist, astfel încât să concurezi la cel mai înalt nivel. Eu cred că vor renunţa la multe din aceste restricţii, deoarece mai e destul timp până atunci“, a transmis Cahill.

Jucătorii vor să le intre bani în conturi. Dar cât de mulţi bani vor mai fi puşi în joc?

Dincolo de toate aceste aspecte, mai este şi negocierea de ordin financiar. Turneele înregistrează pierderi, iar forurile guvernatoare din tenis propun micşorarea premiilor. ATP-ul propune chiar tăieri de 50%. Pentru moment, Rafael Nadal este singurul care a explicat că aceste micşorări ale premiilor ar trebui acceptate, pentru supravieţuirea pe termen lung a turneelor. Croatul Marin Cilic, fost campion la US Open, a declarat că speră ca premiile să crească, însă nu s-ar revolta dacă în final de 2020 banii vor fi mai puţini - pentru a salva circuitul.

Cum lucrurile se mişcă atât de greu în tenis, sport care a rămas mult în spatele fotbalului sau a handbalului în ceea ce priveşte o decizie pentru sezonul în curs, este greu de întrezărit un acord rapid în ceea ce priveşte situaţia premiilor în bani. Novak Djokovici s-a referit strict la condiţiile de participare la US Open pentru jucători, nu şi la premiile în bani, când a spus că „sunt multe concesii pe care turneul şi jucătorii trebuie să şi le facă, dar şi compromisuri“ pentru a avea tenis în SUA.