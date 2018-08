US Open: eliminarea Simonei Halep nu mai e cea mai mare surpriză. Ce a „păţit“ o altă jucătoare de top

Garbine Muguruza, fost lider mondial, dublă câştigătoare de Grand Slam, a pierdut în faţa necunoscutei Karolina Muchova.

În vârstă de 22 de ani, jucătoarea din Cehia, clasată pe locul 202 WTA, s-a impus în trei seturi, 3-6, 4-6, 4-6.

Muchova, care în toată cariera ei câştigase 100.000 de dolari, şi-a asigurat acum dublarea veniturilor. Ea va juca în runda următoare cu Ashleigh Barty, din Australia.

Midnight Madness with Karolina @KaroMuchova7!



The Czech stuns No.12 Muguruza, 3-6, 6-4, 6-4 in the @usopen second round!https://t.co/y9jlc3FkCz pic.twitter.com/9TDVsd5cXA