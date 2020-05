Unul dintre cele mai importante turnee de tenis, oprit până la apariţia unui vaccin anti-coronavirus?

Ziare.com citează presa din Rusia, care îşi bazează articolul pe dezvăluirea unei bloggeriţe din Canada, Stephanie Myles. Aceasta a publicat recent o carte despre victoria Biancăi Andreescu la US Open - „She, the north“ şi este gazda unui blog canadian specializat pe tenis - Open Court, ceea ce îi conferă o oarecare credibilitate.

Potrivit surselor lui Myles de la Indian Wells, proprietarul turneului, Larry Ellison, şi-ar fi exprimat către apropiaţi convingerea că următoarea ediţie a turneului californian ar trebui să aibă loc doar în momentul în care se va fi găsit deja un vaccin împotriva noului coronavirus. Evident, motivul este legat de siguranţa jucătorilor.

Further to that, I've now heard from multiple well-placed folks that IW owner Larry Ellison is telling people he won't hold an event until there's a vaccine.

For IW proper, it's really the ATP/WTA's call.

In terms of a relocation you'd think the $$s stop with him.#WeShallSee https://t.co/MF749YHi8D