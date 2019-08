Universitatea Craiova a învins cu 1-0 Astra Giurgiu, acasă, în Liga I

Golul a fost marcat de Bancu, în minutul 68.

În minutul 36, Mihai Răduţ (Astra) a ratat un penalti acordat pentru un fault al portarului Pigliacelli la Valentin Gheorghe.

ehnicianul echipei Universitatea Craiova, Corneliu Papură, a declarat , după meci, că nu a fost cel mai reuşit joc al formaţiei sale, dar victoria este importantă.





“Cel mai important lucru este că am reuşit să luăm cele trei puncte. Nu am făcut cel mai reuşit joc al nostru, dar este o victorie importantă pentru momentul în care ne aflăm. Nu am avut foarte mari ruperi de ritm, am fost plaţi pe tot parcursul jocului. În seara asta nu am fost noi la o capacitate foarte bună. Este un lucru bun că nu ne-a mai apostrofat publicul. Constat că nu am fost aşa cum ne doream. Echipa adversă ne-a pus de multe ori în dificultate”, a spus Papură în conferinţa de presă de după meci.





De cealaltă parte, Dan Alexa a declarat, la Look Sport, că Astra ar fi trebuit să se impună. “Am pierdut un joc la îndemâna noastră. Ce poţi să-i ceri echipei mele în momentul în care 60-70 de minute a fost o singură echipă pe teren. Am întâlnit o Craiova modestă şi trebuia să câştigăm. Am fost echipa mai bună, mai organizată. Am venit aici ca o echipă mare, ca o echipă care ştie ce vrea, dar trebuie să ai şi puţină şansă ca să câştigi”, a afirmat Alexa.