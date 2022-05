Universitatea Craiova - Farul 4-1. Oltenii au dat recital pe teren propriu înaintea barajului cu FC Botoşani

A fost o partidă fără o miză semnificativă pentru vreuna dintre echipe. Universitatea Craiova avea deja asigurat locul 3 înaintea ultimei etape din play-off, în timp ce Farul Constanţa spera doar să mai urce o poziţie, pe locul 4, dacă FC Voluntari s-ar fi încurcat în ultima etapă cu FC Argeş.

Partida a început cu un ritm foarte bun încă din primele minute, ambele formaţii având şanse de a deschide scorul. Roguljic a deschis scorul pentru gazde în minutul 21. După doar 3 minute de joc Vlădoiu a dublat avantajul echipei sale. Farul Constanţa a replicat rapid prin Jefte care a redus din diferenţă în minutul 27. În repriza secundă, Baiaram a consolidat avantajul gazdelor, în minutul 54. În prelungirile partidei Andrei Ivan a închis tabela la scorul de 4-1.

La finalul partidei Gică Hagi a tras concluziile după un sezon nu tocmai bun al echipei sale care a terminat pe locul 5.





"Un meci în care şi ei şi noi am avut ocazii. Să joci în deplasare şi să ai atâtea ocazii şi să nu marchezi... e normal, adversarul are valoare. Un meci frumos, publicul a văzut o partidă frumoasă. Din păcate, noi am pierdut şi asta e. Ne-am dorit, am vrut , atât s-a putut. Atât putem în momentul de faţă. Mergem în vacanţă. Am avut un obiectiv în acest an şi cred că l-am îndeplinit. Mai avem anumite lucruri, poate avem şi anumite limite. Vom analiza în următoarea perioadă şi vom vedea ce facem la anul", a declarat Hagi.

Pentru Universitatea Craiova urmează un meci cu o miză importantă, împotriva celor de la Botoşani cu care oltenii se luptă în barajul pentru un loc în Conference League.