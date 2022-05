Unai Emery, după ce a pierdut în faţa lui Liverpool: „Am fost aproape de excelenţă”

La finalul partidei, Unai Emery, antrenorul spaniol, s-a arătat mulţumit de randamentul elevilor săi, mai ales în prima repriză, însă consideră că "Submarinului" Galben i-a lipsit consistenţa în partea a doua a meciului, asta după ce intrase cu 2-0 la pauză şi stabilise egalitatea la general.





"Astăzi mai aveam nevoie de ceva. Am găsit golul, a fost acel penalty şi ne-am apropiat. Prima repriză a fost plină de speranţă. Gerard Moreno a simţit din nou un disconfort şi i-a fost greu. Nu mai eram la fel. Trebuia să avem mai multă posesie dar golul lor ne-a solicitat prea mult din punct de vedere psihic. Am rămas fără energie. Ştim că fanilor le-a plăcut. Este un proiect consistent şi ne face să avem aceste momente. Am fost aproape de excelenţă, dar nu am reuşit să menţinem asta timp de nouăzeci de minute", a spus Emery, după fluierul final al arbitrului.