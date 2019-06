Un nou record pentru Roger Federer! Elveţianul a atins la Roland Garros o bornă impresionantă

El a devenit primul sportiv din istorie care a disputat 400 de meciuri în turneele de Grand Slam.

Culmea, recordul a venit chiar la Roland Garros, competiţie pe care nu a mai frecventat-o în ultimii ani. ”Este adevărat că am jucat multe meciuri la turnee de Grand Slam şi este cu atât mai plăcut că am ajuns la numărul 400 la Roland Garros, pentru că am multe recorduri la Wimbledon şu US Open. Însă orice reuşesc la Roland este foarte special, am jucat mult aici. Este primul Mare Şlem la care m-am aflat pe tabloul principal” a declarat Roger Federer după victoria cu 6-3, 6-1, 7-6 obţinută în faţa norvegianului Casper Ruud, în turul 3.

De asemenea, Federer e, la cei 37 de ani ai săi, şi cel mai în vârstă jucător calificat în optimile turneului parizian în ultimii 50 de ani.

