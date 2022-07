Ultraşii români ameninţă: „Vom prelua noi cârma şi ne vom apăra ţara cu toate forţele posibile”

Urmând unei operaţiuni de modernizare, stadionul din Miercurea Ciuc ar urma să fie reinaugurat mâine. Sărbătorirea evenimentului ar urma să se facă prin desfăşurarea începând cu ora 18.00 a unui amical între naţionala U18 a Ungariei şi reprezentativa „similară” a Ţinutului Secuiesc.

Gazdele şi-au exprimat iniţial intenţia ca meciul inaugural să aibă loc între naţionalele U18 ale României şi Ungrariei, dar cum Federaţia Română de Fotbal a declinat invitaţia motivând că în această perioadă calendarul naţionalei U18 a României e încărcat deja cu alte acţiuni, locul „tricolorilor” a fost luat de o selecţionată a Ţinutului Secuiesc.

„Nu s-a putut cu România, am apelat la Ţinutul Secuiesc”

Zoltan Szondy, preşedintele celor de la Csikszereda, încercând să explice această situaţie a declarat că dacă „Nu s-a putut cu România, am apelat la Ţinutul Secuiesc. Dacă ar veni România în ultimul moment, eu aş schimba şi am juca cu România, dar e greu de crezut. Pe altcineva nu am vrut să chemăm. Mi s-ar fi părut caraghios ca eu să inaugurez baza cu un amical Ungaria - Serbia, de exemplu. Aşa că am avut aceste doua opţiuni. Am dorit cu România, nu s-a putut, şi atunci am ales această variantă B”.

Selecţionată ad-hoc a Ţinutului Secuiesc ar urma să fie alcătuită din jucători de la Sepsi şi la Târgu Mureş.

Iniţiativa nu a fost însă deloc bine-primită de membrii galeriilor echipelor româneşti, astfel că peluzele din România s-au unit şi au publicat o scrisoare deschisă pe paginile reţelelor de socializare în care spuneau:

„Scrisoare deschisă

Către toţi cei care mai au o fărâmă de o onoare, demnitate şi dragoste faţă de această ţară.

Ne aflăm în faţa unui nou moment zero. Din păcate, gândurile separatiste ale populaţiei minoritare din mijlocul ţării iau amploare pe zi ce trece. Noua găselniţă de propagare a acestora este disputarea unui meci amical între naţionalele U18 ale Ungariei şi ţinutului secuiesc.

Cum poate un stat imaginar să aibă o echipă naţională? Cum putem permite ca pe teritoriul nostru să se nască o astfel de echipă? Chiar nu putem sesiza că ideea separatistă a luat o amploare considerabilă şi că este doar începutul?

Facem apel direct către organizatorii meciului să găsească un oponent real pentru a disputa partida de mâine. În caz contrar, facem apel către Federaţia Română de Fotbal şi Guvernul României să nu permită disputarea acestui meci, fiind un atac direct la securitatea ţării noastre.

Altfel, noi, semnatarii acestei scrisori deschise, anunţam public că vom avea grijă ca partidele pe care le vom disputa cu echipele separatiste maghiare să se desfăşoare în “cele mai plăcute” condiţii pentru dânşii.

Dacă aşa zisele puteri ale statului nu vor fi capabile să oprească acest pericol vom prelua noi cârma şi ne vom apăra ţara cu toate forţele posibile. Ştim, aveţi nevoie de cele câteva procente de la partidul separatist, dar ar fi cazul să demonstraţi pentru cine luptaţi cu adevărat.

Doar România!

Semnatari: Peluza Sud Craiova, Peluza Cătălin Hîldan, Peluza Nord Rapid, Peluza Sud Timişoara, Peluza Şepcile Roşii, Peluza Marină, ShadowS & Vacarm (Steaua), Grupul "Suntem Ultras Dinamo" din Peluza Sud Dinamo, Peluza 1 Ilie Oană, Peluza Nord Iaşi, Peluza Nord Galaţi, Liga Suporterilor Stegari, Peluza Sud Sibiu, Fratii (Fc Argeş), Honor et Patria, Camarazii Romania, Uniţi Sub Tricolor, Ploieşti România, Dulce Românie, Ultra România”.

Lucrările de infrastructură au durat ceva mai mult de un an

Proiectul arenei demarat în martie 2021, în urmă cu aproape un an, a constat şi în ridicarea unei tribune de 1.400 de locuri. Întregul proiect de infrastructură a costat 3 milioane de euro. Suma a fost asigurată de Guvernul Ungariei şi a mai constat în montarea unei cabine de transmitere a meciurilor, zone speciale pentru jurnalişti, vestiare şi construirea unei săli de sport.

Tribuna se încadrează în termenii şi cerinţele anumitor reglementări ale Federaţiei Române de Fotbal, dar şi UEFA.

”Am progresat treptat cu construcţia şi extinderea facilităţilor noastre sportive. A fost amenajat un teren cu gazon artificial în spatele Liceului Marton Aron, au fost construite tribunele stadionului, apoi am înlocuit gazonul terenului şi l-am dotat cu încălzire, iar acum a fost finalizat complexul sportiv şi, în acelaşi timp, am finalizat tribuna,” a declarat preşedintele echipei din Miercurea Ciuc, Zoltan Szondy.

Ţinutul Secuiesc, o controversă fără sfârşit

Aşa-numitul Ţinut Secuiesc este un teritoriu format din judeţele Covasna, Harghita şi o parte din judeţul Mureş, judeţele cu cele mai mari procentaje de populaţie de etnie maghiară din România: Harghita (85,2%), Covasna (73,7%), Mureş (38,1%).

Etnicii maghiari din Ţinutul Secuiesc militează pentru o autonomie sporită faţă de celelalte provincii, iar autorităţile centrale, de la Bucureşti, consideră că pretenţiile sunt anticonstituţionale şi nu iau considerare niciun proiect de autonomie teritorială pe baze etnice.