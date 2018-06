După două meciuri execrabile sud-americanii încă mai pot visa la trofeu, dar doar datorită Nigeriei, pe care trebuie s-o răpună însă azi, la Sankt Petersburg. Că se întâmplă asta şi Lionel Messi marchează primul lui gol la acest Mondial are o cotă de 2.15 pe www.superbet.ro. Pentru cine merge pe legea lui Murphy, care spune că ce începe prost se termină şi mai prost, aveţi o cotă de 4.40 la un egal şi 6.20 pentru o victorie bombă a africanilor. Mai cuminte pare însă pariul pe un gol al lui Ahmed Musa, cotă 4.00, unul dintre eroii africanilor din jocul precedent.

Croaţia - Islanda e şi el un meci foarte interesant pentru că nimeni nu ştie cum va juca trupa lui Modric posibilitatea de a scăpa de Argentina încă din faza grupelor. Practic, cel mai logic ar părea o abordare lejeră, poate chiar cu multe rezerve, partida cu nordicii, iar aceştia s-o câştige la pas şi să spere că Aguero şi compania nu vor învinge deloc sau mai clar decât ei pe Nigeria. Aşa simte şi Superbet, iar în secţiunea de pariuri speciale, accesibilă direct din linkul https://www.superbet.ro/pariuri-speciale, puteţi găsi o cotă de 3.10 pentru un gol ar rezervei Kramaric, suspectat că îi va permite puţină odihnă titularului Mandzukic.

De la ora 17:00 se va decide şi grupa C, în care încă mai e suspans. Cu excepţia Perului, deja eliminată, celelalte două echipe din spatele Franţei au speranţe de calificare. Favorită e Danemarca, care cu o victorie le fură lui Giroud şi compania chiar şi locul 1. Şi egalul poate fi bun, dar va tremura cu gândul la ce fac australienii în faţa Perului, care s-ar califica dacă ar câştiga la două goluri diferenţă. Tot pariurile speciale de pe www.superbet.ro vă pot scăpa de această dificultate de a prezice deznodământul din grupa C. Penalty în partida Australiei, cum s-a ântâmplat şi la celelalte două jocuri de până acum, are o cotă de 2.70, iar sub 2.5 goluri combinat cu maximum două cartonaşe galbene la Danemarca - Franţa are o cotă de 2.25.

Oferta Superbet e disponibilă în fiecare zi în peste 800 de agenţii din România şi non stop pe www.superbet.ro.