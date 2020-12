UEFA va tăia în carne vie în cazul lui Colţescu: Sky Sports a aflat ce suspendare riscă românul

Ovidiu Haţegan (central), Octavian Şovre, Sebastian Gheorghe (asistenţi) şi Sebastian Colţescu (rezervă) au fluierat startul meciului PSG - Istanbul Başakşehir, marţi seară, însă, probabil, au văzut finalul partidei acasă, miercuri, la televizor!

Jurnaliştii englezi de la Sky Sports au şi aflat ce riscă Sebastian Colţescu după finalizarea anchetei UEFA. Românul, dacă va fi găsit vinovat de o manifestare rasistă, va primi minimum 10 etape de suspendare!

Acest scenariu confirmă, încă o dată, finalul carierei lui Colţescu, ca arbitru internaţional, în condiţiile în care, şi înaintea acestui incident, el urma să fie scos de pe lista FIFA, în luna ianuarie.

Fourth official Sebastian Coltescu is facing at least a 10-match ban if found guilty of using racist language by a UEFA disciplinary investigation.