Turul României 2020 învinge pandemia: S-a anunţat, oficial, când va avea loc

Federaţia Română de Ciclism, alături de Ministerul Tineretului şi Sportului şi Auchan Retail România, în calitate de partener principal, anunţă debutul celei de-a 53-a ediţii a Turului României, una dintre cele mai prestigioase curse de ciclism rutier din Sud-Estul Europei şi cel mai important eveniment sportiv internaţional din ţara noastră, în 2020. Competiţia, inclusă în calendarul competiţional al Uniunii Cicliste Internaţionale, la categoria 2.1, va fi derulată în intervalul 8-13 septembrie şi îşi propune să alinieze la start aproximativ 20 de echipe de ciclişti ce vor parcurge un total de peste 800 km, traversând unele dintre cele mai spectaculoase zone ale României.





„Cu mult entuziasm facem acest anunţ: Turul României se va desfăşura şi în acest an, deşi aveam emoţii legate de organizarea acestuia, în contextul actual. Ediţia cu numărul 53 va fi una captivantă, dedicată, ca şi până acum, atât amatorilor de ciclism, cât şi profesioniştilor din ţară şi din străinătate. Am pregătit un traseu spectaculos, în 5 etape, care trece şi prin Transfăgărăşan. Nu doar că ne dorim să promovăm România, dar ne propunem să încurajăm cât mai mult şi spiritul de echipă, forţa şi curajul în depăşirea propriilor limite. Îi aşteptăm, aşadar, pe toţi iubitorii de ciclism să ni se alăture în cea mai importantă competiţie de gen din România, unde sigur că ne vom întâlni respectând toate normele de igienă şi de siguranţă impuse. Încă nu ştim dacă vom putea să organizăm concursul cu spectatori în contextul dat, însă promitem să ne revanşăm prin transmisiuni zilnice în direct”, a declarat Eduard Novak – Preşedintele Federaţiei Române de Ciclism.





Asemenea altor competiţii cicliste europene care îşi continuă tradiţia – Turul Italiei, Turul Franţei etc., şi Turul României va fi organizat anul acesta, respectând un set de reguli stricte privind măsurile sanitare redactat în concordanţă cu reglementările Uniunii Cicliste Internaţionale, Guvernului României şi Ministerului Sănătăţii.





Turul României este sprijinit de Auchan Retail România, în calitate de partener principal, pe baza unui parteneriat de lungă durată încheiat cu Federaţia Română de Ciclism. Acest demers reprezintă o continuare a programelor de responsabilitate dedicate societăţii româneşti, derulate de Auchan alături de furnizorii săi care au decis să devină sponsori ai acestui proiect. În acest sens, o serie de acţiuni, produse dedicate şi proiecte speciale sunt prevăzute în magazinele Auchan şi pe auchan.ro pe întreaga durată a competiţiei.





„Suntem bucuroşi că şi anul acesta a fost ales un traseu impresionant, care ne va oferi tuturor posibilitatea de a redescoperi, din faţa televizorului sau online, inclusiv pe canalele noastre de social media, o parte din frumuseţile locale, asistând totodată la o lecţie de performanţă, excelenţă şi la un exemplu de stil de viaţă sănătos. Din aceste motive şi nu numai, Turul României este mai mult decât un eveniment de ciclism şi devine un proiect naţional, pe care suntem mândri să-l susţinem printr-un parteneriat pe termen lung alături de colaboratorii noştri”, a declarat Tiberiu Dăneţiu, Director Marketing Auchan România.





Un traseu de peste 800 km construit în jurul unor zone emblematice pentru turismul României





Turul României va debuta cu o cursă-prolog în Timişoara, aceasta fiind urmată de 5 etape: Timişoara – Oradea, Oradea – Cluj-Napoca, Târgu Mureş – Lacul Sf. Ana, Braşov – (Transfăgărăşan) - Curtea de Argeş, iar etapa finală se va desfăşura la Bucureşti.





Cu aproximativ 120 de ciclişti invitaţi care se vor lupta pentru celebrul tricou galben, cursa promite să fie un eveniment menit să promoveze ciclismul, ca sport practicat la nivel de performanţă, dar şi mersul pe bicicletă în rândul populaţiei, frumuseţile României şi turismul românesc.





Totodată, organizatorii, alături de partenerii acestei ediţii, îşi propun să reediteze, la un nivel superior, succesul evenimentului de anul trecut, care s-a bucurat de participarea echipelor naţionale ale României, Poloniei, Slovaciei, Rusiei şi Estoniei, precum şi a echipelor continentale Team Novak (România), Lokosphinx (Rusia), VosterATS Team (Polonia), Giotti Palomar Victoria (România), LKT Team Brandenburg (Germania), CCC Development Team (Polonia), Pannon Cycling Team, Elkov Author (Cehia), Friuli Cycling Team (Italia), Team Illuminate (SUA), Monkey Town a Bloc CT (Olanda). Cele cinci etape din 2019 (Cluj – Sighişoara. Braşov – Focşani, Buzău – Târgovişte, Ploieşti – Piatra Arsă (prin TransBucegi - Drumul Babelor) şi Bucureşti au însumat o lungime de 689 kilometri.





Despre Turul României

Turul României sau „Mica Buclă” este cea mai importantă competiţie ciclistă din România. Prima ediţie a Turului, câştigată de echipa Bulgariei, a avut loc în 1934, pe o distanţă de 1026 de kilometri, având 7 etape. Originile Turului datează însă de la începutul secolului trecut. În august 1910, inspirată de Turul Franţei, publicaţia „Revista Automobila” a organizat Circuitul Munteniei, la care au participat 18 concurenţi, pe ruta Bucureşti-Sinaia-Târgovişte-Butimanu-Bucureşti.





Odată cu venirea Primului Război Mondial, competiţia s-a oprit. În 1934, ziarul „Sportul Zilnic” a organizat prima ediţie a Turului României, ţara noastră devenind a şasea din lume cu propriul tur naţional. Din 1950 până în 1974, Turul României a fost organizat cu regularitate, urmat de o perioadă de pauză până în 1983. Din 1984, a fost reluată organizarea Turului. Cea mai rapidă cursă parcursă în cadrul Turului României a fost în 1974, între Piteşti şi Bucureşti, când cei 109 kilometri au fost parcurşi cu o medie de 52,516 km/h. Mircea Romaşcanu şi Constantin Dumitrescu, două legende ale ciclismului românesc, au câştigat fiecare de 3 ori Turului României, fiind cel mai mare număr de victorii individuale.





Ediţia din acest an, susţinută prin partenerul oficial Auchan Retail România, se va desfăşura în perioada 8-13 septembrie. În cadrul competiţiei, vor fi acordate o serie de tricouri distincte: tricoul galben (liderul clasamentului general), tricoul alb (cel mai bun U23), tricoul roşu (cel mai bun sprinter), tricoul verde (King of the Mountain) şi tricoul albastru (cel mai bun român).