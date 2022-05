Traume înfiorătoare ale războiului: Jucătoarea ucraineană, Marta Kostyuk, s-a gândit la sinucidere!

Tânăra ucraineancă a mărturisit, printre rânduri, că şocul atacului la care e supusă ţara sa a fost atât de mare, încât a aruncat-o în braţele depresiei. Şi, la un moment dat, a fost copleşită de gândurile întunecate ale sinuciderii!

„Ştirile care vin din Ucraina... Sunt de nedescris. Aflu că a fost ucis părintele unui jucător. Că a fost distrusă casa altuia. Primele două săptămâni de după invazie au fost cumplite! De două săptămâni, am început să am întâlniri cu un psiholog. Şi m-a ajutat enorm. Pentru că, uneori, îţi apar în cap nişte gânduri înfricoşătoare. Nu vreau să pronunţ acel cuvânt, dar vă puteţi da seama despre ce vorbesc. Simţi o presiune atât de mare, încât, brusc, ai senzaţia că nu poţi să mai duci toate astea. Şi atunci mi-am pus întrebarea: < >“, a spus Kostyuk pentru CNN.

Aceasta a apărat energic decizia organizatorilor de la Wimbledon de a-i exclude pe sportivii din Rusia şi Belarus de la turneul din acest an.





„Ca sportivi de performanţă, suntem personaje publice. Şi, de aceea, avem o responsabilitate enormă. În vremuri de criză, tăcerea înseamnă să aprobi ceea ce se întâmplă. Să zici că sportul şi politicul sunt două chestiuni separate... Sincer, nu înţeleg treaba asta. De ani buni, s-a dovedit că e exact invers“, a continuat Kostyuk. Care a insistat că jucătorii din Rusia şi Belarus au ignorat-o complet, de când a început invazia Ucrainei.