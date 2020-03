Transformare radicală pentru Simona Halep: „Îmi era ruşine când urma să intru pe teren“

Campioana de la Wimbledon a mărturisit că era extrem de timidă când era mică, dar că între timp a reuşit să îşi gestioneze emoţiile, pe măsură ce anii au trecut.

„Eram foarte emotivă, nu ştiam să îmi controlez emoţiile. (…) Am fost un copil cuminte şi introvertit. Îmi era ruşine când urma să intru pe teren la meciuri. În mare parte a rămas aceeaşi dorinţă pentru a câştiga fiecare meci pe care îl joc şi de a practica în continuare acest sport. Simt că am progresat de la an la an“, a declarat Simona în interviul video pe care îl puteţi vizualiza, în întregime, AICI.

Halep a mai vorbit şi despre un subiect interesant legat de felul în care părinţii îşi recompensează copii după obţinerea unor victorii. “Părinţii nu mi-au condiţionat un cadou pentru un meci de tenis. Când câştigam câte un meci sau un turneu important, mergeam cu ei în oraş şi îmi cumpăram ceva, dar tot strict pentru tenis. Primii bani câştigaţi din tenis au venit la turneele de 10 000 de dolari din România. I-am investit tot în mine.”