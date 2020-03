Trăirile unui pacient vindecat de COVID-19: „Simptomele au fost foarte clare“

Coronavirus a creat o pandemie care, dacă putem privi partea plină a paharului, are totuşi o rată mică a mortalităţi, undeva între 2 şi 3 la sută. Prin comparaţie, la Ebola, o boală care a făcut ravagii în Africa acum câţiva ani, opt din zece oameni au murit!

În ultimele săptămâni, au fost mulţi oameni vindecaţi de COVID-19 care şi-au împărtăşit experienţa cu restul lumii pentru a mai diminua din isteria care a cuprins planeta. Din declaraţiile lor reiese că, deşi o boală care se poate agrava, COVID-19 nu e, totuşi, de neînvins. Şi, în multe cazuri, cei afectaţi nici n-au nevoie de spitalizare, fiind doar izolaţi în casă. În această situaţie s-a aflat şi tehnicianul celor de la Arsenal Londra, Mikel Arteta.

Acum, când s-a vindecat şi a depăşit o perioadă grea, spaniolul de 37 de ani şi-a povestit experienţa în presa internaţională.

Ce a spus Mikel Arteta?

*M-am recuperat complet după această boală după două săptămâni. Mă simt foarte bine.

*Am început să am simptomele bolii după ce am primit un telefon din partea clubului prin care am fost informat că noi am fost expuşi virusului din cauza patronului clubului Olympiakos. În acel moment, nu mai ştiu ce s-a întâmplat, dar am simţit ceva în interiorul meu...

*Aveam meci cu Manchester City a doua zi. De aceea, imediat am luat legătura cu doctorul echipei. I-am zis că ne paşte un mare pericol şi că eu sunt primul care a dezvoltat simptomele.

*Simptomele erau foarte clare. Ştiam că, dacă voi ieşi pozitiv, toţi oamenii din club, toţi jucătorii care intrau în contact zilnic cu mine erau în pericol.

*A trebuit să luăm legătura cu oficialii Premier League şi cu cei ai clubului Manchester City. Decizia (n.r. - de a amâna meciul cu Arsenal) trebuia luată foarte repede.

*Am avut nişte zile grele, cu febră mare, tuse şi dureri în piept. Mi-a fost frică că pot răspândi virusul.

*Vă rog mult, e un pic târziu pentru unele ţări. Spre exemplu, Spania, unde ştiu ce trăiesc oamenii acum. Şi, cât timp avem posibilitatea de a reduce riscurile, lansez un apel către toţi oamenii să fie responsabili şi să stea acasă cât mai mult posibil. Asta e tot ce putem face. Avem o responsabilitate de a ajuta lumea prin a sta în case, aşa că faceţi ceea ce vi se cere.