Tragedie în fotbal: patronul unei echipe a fost găsit mort pe râul Mureş

În vârstă de 48 de ani, Dan Ristin, fusese dat dispărut de familia sa încă de vineri, după ce plecase de acasă pentru a spăla maşina. După aflarea veştii, meciul dintre Victoria Felnac şi Pâncota, din Liga a IV-a, a fost amânat, Dan Ristin fiind patronul celei dintâi echipe.

„Un apel telefonic ne-a bulversat ziua. Dan Ristin, cel care de ani de zile se ocupă de echipa de fotbal din Felnac, Victoria, a fost găsit mort în Mureş. Personaj foarte popular, foarte dedicat în tot ceea ce făcea, soţ, tată şi un om foarte sociabil, Dan Ristin a fost găsit fără suflare sub podul care leagă localităţile Pecica şi Sânpetru German. Podul are o înălţime de 15 metri. Apoi am aflat apoi că Dan nu a mai fost de găsit de ieri de la ora 14 când a plecat de acasă să îşi spele maşina.

Familia, apropiaţii, l-au căutat disperaţi, chiar şi cei de la club care pregăteau meciul de astăzi. Dan nu a fost de găsit… A fost găsit astăzi… Fără suflare… La locul unde a fost găsit este în acest moment, soţia sa, dar şi primarul Ioan Maliţa şi soţia lui, poate cel mai apropiat om de Dan Ristin, şi alţii care l-au cunoscut, plâng. Atât le-a mai rămas, să plângă… Dan avea 48 de ani. Dar le-a mai rămas ceva, să găsească adevărul, pentru că pentru toţi cei care l-au cunoscut, această moarte este cel puţin suspectă. S-a aruncat sau a fost aruncat de pe acel pod? Bineînţeles, meciul dintre Felnac şi Pâncota, ce trebuia sa înceapă la ora 15, a fost amânat”, a notat sportarad.ro.

În urma cercetărilor la faţa locului, procurorii găsit o serie de indicii, încât iau în calcul şi posibilitatea sinuciderii înscenate sau determinate de cineva. „Am mers pe înlesnirea sau determinarea sinuciderii, am înregistrat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad. Verificăm toate aspectele: traseul pe care l-a avut, facem investigaţii în legătură cu ultimele întâlniri.

Am dispus efectuarea necropsiei, iar în urma acesteia se va stabili natura leziunilor, mecanismul producerii lor şi ora la care s-a produs decesul. Şi, dacă sunt şi urme de lovire directă, alta decât lovirea produsă prin căderea de pe pod, atunci luăm în considerare inclusiv omorul. Verificăm toate aspectele”, a declarat procurorul criminalist în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, Pavel Palcu, pentru aradon.ro.