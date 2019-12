Tomas Ryde a plecat capul după eşecul cu Rusia de la debutul în Grupa Principală: „Am luat decizii greşite!“

Într-un meci care a adus faţă în faţă actualul şi fostul selecţioner al României, Ryde, contestat vehement de multe voci autorizate după începutul slab al echipei la Mondialul din Japonia, a recunoscut superioritatea adversarului şi şi-a felicitat omologul.

„Felicitări Rusiei şi antrenorului Ambros Martin. Au câştigat şi nu încape îndoială asupra rezultatului de astăzi. Am jucat foarte bine în faţa jucătoarelor lor importante în prima repriză. Am sperat la un rezultat bun. Am avut şi câteva jucătoare cu probleme, dar şi nişte probleme cu modul în care am antrenat eu, am luat decizii greşite. Trebuie să ne concentrăm acum pentru jocurile următoare“, a transmis danezul la conferinţa de presă.

Rusia a învins România, 27-18, la debutul în Grupele Principale. Echipa României rămâne fără punct în Main Round şi nu mai are nicio şansă de a face pasul în semifinale şi de a lupta, mai departe, pentru medalii.

De partea cealaltă, Rusia este neînvinsă la Campionatul Mondial de la Kumamoto şi se anunţă mare favorită la aur, medalie care i-a fost inaccesibilă începând cu 2009.