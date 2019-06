Toate rezultatele din preliminarii Euro 2020. Turcia detonează bomba, bate campiona lumii, Rusia învinge cu 9-0.

Golurile au fost marcate de Kaan Ayhan ’30 şi Cengiz Under ’40. Aceasta este prima victorie înregistrată de Turcia în faţa Franţei, echipă care a terminat meciul fără vreun sut pe poartă.

Didier Deschamps, antrenorul Frantei, a avut un discurs acid la conferinţa de presă: "Nu este nimic bun pe care să îl putem reţine în urma acestui. Suntem campioni mondiali, dar nu am avut atitudinea adecvata. Am încasat o palmă serioasă peste faţă!".



În cadrul aceleiaşi grupe, selecţionata Republicii Moldova a învins la limită Andorra, cu 1-0, prin golul semnat de Igor Armaş (8), fundaşul echipei FC Voluntari.

În grupa C, Germania s-a impus în deplasare, scor 2-0, în faţa naţionalei din Belarus. Au marcat Sane ’13 şi Reus ’62.



În grupa I, Belgia a învins acasă Kazahstan, scor 3-0 (goluri Mertens ’11, Castagne ’14, Lukaku ’50) şi Scoţia a câştigat cu 2-1 confruntarea de pe teren propriu cu Cipru (Robertson ’61, Burke ’89 / Kousoulos ’87), în timp ce Rusia a surclasat selecţionata San Marino cu 9-0, Dziuba marcând patru goluri şi ratând un penalty, în timp ce Michele Cevoli a înscris două autogoluri.



La Atena, în grupa J, Grecia a fost învinsă cu scorul de 3-0 de selecţionata Italiei. Au înscris Barella ’23, Insigne ’30 şi Bonucci ’33.



Rezultate:

Grupa C

Estonia - Irlanda de Nord 1-2

Au marcat: Konstantin Vassiljev 25, respectiv Conor Washington 77, 80.



Belarus - Germania 0-2

Au marcat: Leroy Sane 13, Marco Reus 62.



1 Irlanda de Nord 3 3 0 0 6-2 9

2 Germania 2 2 0 0 5-2 6

3 Olanda 2 1 0 1 6-3 3

4 Estonia 2 0 0 2 1-4 0

5 Belarus 3 0 0 3 1-8 0



Grupa E

Croaţia - Ţara Galilor 2-1

Au marcat: James Lawrence (autogol) 17, Ivan Perisic 48, respectiv David Brooks 77.



Azerbaidjan - Ungaria 1-3

Au marcat: Mahir Emreli 69, respectiv Willi Orban 18, 53, David Holman 71.



1 Ungaria 3 2 0 1 5-4 6

2 Croaţia 3 2 0 1 5-4 6

3 Ţara Galilor 2 1 0 1 2-2 3

4 Slovacia 2 1 0 1 2-1 3

5 Azerbaidjan 2 0 0 2 2-5 0



Grupa H

Islanda - Albania 1-0

A marcat: Johann Berg Gudmundsson 22.



Republica Moldova - Andorra 1-0

A marcat: Igor Armaş 8.

Cartonaş roşu: Artur Ioniţă 47.



Turcia - Franţa 2-0

Au marcat: Kaan Ayhan 30, Cengiz Under 40.



1 Turcia 3 3 0 0 8-0 9

2 Franţa 3 2 0 1 8-3 6

3 Islanda 3 2 0 1 3-4 6

4 Albania 3 1 0 2 3-3 3

5 Rep. Moldova 3 1 0 2 2-8 3

6 Andorra 3 0 0 3 0-6 0



Grupa I

Rusia - San Marino 9-0

Au marcat: Michele Cevoli (autogoluri) 25, 41, Artem Dziuba 31 - penalty, 73, 76, 88, Fedor Kudriaşov 36, Fedor Smolov 77, 83.

Artem Dziuba a ratat un penalty în min. 76.



Belgia - Kazahstan 3-0

Au marcat: Dries Mertens 11, Timothy Castagne 14, Romelu Lukaku 50.



Scoţia - Cipru 2-1

Au marcat: Andrew Robertson 61, Oliver Burke 89, respectiv Ioannis Kousoulos 87.



1 Belgia 3 3 0 0 8-1 9

2 Rusia 3 2 0 1 14-3 6

3 Scoţia 3 2 0 1 4-4 6

4 Cipru 3 1 0 2 6-4 3

5 Kazahstan 3 1 0 2 3-7 3

6 San Marino 3 0 0 3 0-16 0



Grupa J

Armenia - Liechtenstein 3-0

Au marcat: Ghevorg Gazarian 2, Alexander Karapetian 18, Tigran Barseghian 90+1.



Finlanda - Bosnia-Herţegovina 2-0

A marcat: Teemu Pukki 56, 68,



Grecia - Italia 0-3

Au marcat: Nicolo Barella 23, Lorenzo Insigne 30, Leonardo Bonucci 33.



1 Italia 3 3 0 0 11-0 9

2 Finlanda 3 2 0 1 4-2 6

3 Grecia 3 1 1 1 4-5 4

4 Bosnia-Herţegovina 3 1 1 1 4-5 4

5 Armenia 3 1 0 2 4-4 3

6 Liechtenstein 3 0 0 3 0-11 0

