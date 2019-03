„Tigrii“ de la CSM au reuşit „repatrierea“ lui Ovidiu Toniţă, unul dintre cei mai importanţi rugbyşti ai României

Una de imagine, în primul rând, pentru că ”Tigrii” au reuşit să-l readucă în ţară pe Ovidiu Toniţă, unul dintre cei mai galonaţi sportivi ai ţării.

Jucătorul care evoluează în general în linia a doua, este fericit că a revenit în România şi că îşi poate încheia cariera cu un titlu de campion, singurul obiectiv încă neatins de rugbyştii pregătiţi de Eugen Apjok în acest sezon.

”Am venit cu gânduri mari, să reuşim să câştigăm titlul. Sunt fericit că am avut oportunitatea să mă întorc de unde am plecat şi că am şansa să-mi închei cariera acolo unde am fost promovat în rugbyul mare. CSM este o echipă foarte bine închegată şi pusă la punct, cu jucători cu experienţă, dar şi cu tineri de mare perspectivă. Sunt convins că avem o echipă competitivă şi că se fac eforturi pentru a ne atinge toate cele trei obiectivele... două au fost deja rezolvate, mai rămâne titlul de campioni. Atmosfera în vestiar este foarte bună, sunt mulţi colegi cu care am jucat la naţională mult timp, avem o grămădă de amintiri împreună”, a declarat Ovidiu Toniţă.

Originar din Bârlad, sportivul a adunat 72 de selecţii la echipa naţională, marcând 70 puncte. A jucat în 14 meciuri la Cupa Mondială, bifând nu mai puţin de cinci ediţii ale competiţiei supreme.

CSM a mai făcut trei mutări

Aducerea la echipă a lui Ovidiu Toniţă nu a fost singura mişcare a ”Tigrilor” în această perioadă. Deţinătorii Cupei României şi ai Cupei Regelui au transferat un sud-african în vârstă de 31 de ani, l-au luat pe internaţionalul român de rugby7, Julien Onuţu (fratele lui Nicolas, venit în 2018 la CSM Bucureşti) şi l-au promovat de la juniori la echipa mare pe Andrei Enache.

”Ştiu că rugbyul este mai mult fizic în România. Am ales să vin aici pentru că îmi place Europa, am jucat în Italia şi m-am simţit foarte bine. Vreau să cunosc alţi oameni, să descopăr alte culturi. Îmi doresc să joc la CSM Bucureşti măcar doi sau trei ani, apoi poate chiar să evoluez la echipa naţională a României, dacă va fi posibil. Sper să pot ajuta clubul să câştigăm primul titlu din istorie, apoi să deţinem supremaţia în România ani la rând” -Karlo Aspeling, rugbyst CSM Bucureşti.

”Sunt fericit că joc alături de fratele meu şi de alţi rugbyşti foarte buni. Este o mare provocare pentru mine faptul că am venit la CSM Bucureşti. Vreau să evoluez cât mai mult la noua mea echipă, apoi poate să ajung şi la prima reprezentativă a României. Am jucat mult timp rugby 7, este puţin mai fizic, trebuie să alergi mult, este destul de greu săte aperi”. - Julien Onuţu, rugbyst CSM Bucureşti.

”M-am adaptat destul de bine, am făcut trecerea de la juniori la seniori. Este o şansă foarte mare pentru mine, un pas uriaş. Când m-am apucat de rugby nu mă gândeam că voi juca la nivel înalt, iar acum sunt foarte fericit că am ajuns aici” - Andrei Enache, rugbyst CSM Bucureşti.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: