Tenisul revine la normalitate: Avem calendarul oficial şi lipseşte un singur turneu mare

2020 a fost un an cu adevărat negru pentru tenis, unul în care mai bine de trei luni s-au pierdut, competiţiile fiind sistate, în întregime, din cauza noului coronavirus.

Iar când jocul s-a reluat, în luna august, multe turnee precum Wimbledon şi Madrid nu s-au mai organizat, iar altele, cum a fost cazul French Open, şi-au schimbat data desfăşurării, dând naştere la situaţii neobişnuite. Acum însă, şefii sportului-alb au realizat şi ei că nu ne putem ascunde de noul coronavirus, iar COVID-19 va rămâne cu noi pentru totdeauna. Drept urmare, deşi 2021 a pornit timid în circuitul feminin, cu întrecerile de la Shenzhen (China) şi Auckland (Noua Zeelandă) ieşind din calendar, şi cu calificările pentru Australian Open mutate în Dubai (la fete) şi în Doha (la băieţi), restul sezonului va arăta normal, ca înainte de pandemie.

„Programul actual seamănă cu programul obişnuit al WTA pentru majoritatea evenimentelor, în ciuda unor modificări legate de pandemie. Date alternative sunt luate în considerare pentru turneele din a doua parte a anului“, a anunţat WTA.

Calendarul publicat pentru circuitul feminin e valabil până la data de 11 iulie şi are, în continuare, statut provizoriu, lucrurile putând suferi modificări, în funcţie de situaţia epidemiologică. Chiar şi aşa însă, acest calendar e un semn că 2021 ne va apropia cu un mare pas de revenirea la normalitate. Practic, în următoarele 20 de săpătămâni, o singură mare întrecere a dispărut din calendar din cauza pandemiei. Vorbim despre Indian Wells care, în mod tradiţional, avea loc în prima săptămână din luna martie. Totuşi, şefii tenisului au precizat că există posibilitatea ca „BNP Paribas Open“ să aibă loc, în a doua parte a sezonului.

În rest, dacă Australian Open, primul Grand Slam al anului, a fost mutat în luna februarie (8-21), următoarele două competiţii majore, French Open şi Wimbledon, se vor desfăşura ca în anii dinainte de pandemie.

