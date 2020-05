Tenisul merge spre Serbia: Djokovici face mini-circuit, iar trei românce profită de un proiect al lui Tisparevici

Reluarea sezonului de tenis este anevoioasă, iar datele primelor competiţii ATP şi WTA post-coronavirus rămân necunoscute. Însă într-o ţară vecină a României, tenisul se dezmorţeşte în ritm alert, cu spirit de iniţiativă şi determinare. Şi asta pentru că, Novak Djokovici şi Janko Tipsarevici, cei mai importanţi doi jucători ai Serbiei în ATP în ultimele două decade, au pus la punct planuri concrete pentru nişte competiţii care sunt mană cerească şi pentru sportivii din ţările învecinate, şi pentru fani. Cei doi îşi folosesc numele şi promovează deja intensiv competiţiile de la mijlocul lunii iunie pe reţelele de socializare.

Novak Djokovici, lider mondial şi preşedinte al Consiliului Jucătorilor din ATP, a convins trei jucători de top să i se alăture, după ce a stabilit formula unui mini-turneu balcanic, între 13 iunie şi 5 iulie, denumit „Adria Tour“. Proiectul este organizat prin intermediul fundaţiei sale, urmând ca toate încasările din drepturile de televizare să meargă către cauze umanitare. Opt sportivi vor lua startul în patru etape ale mini-circuitului, în Serbia, Croaţia, Muntenegru, Bosnia şi Herţegovina. Competiţia va porni cu meciuri în sistem de grupe, învingătorii acestora urmând a se înfrunta în finală, scrie tenisite.info. Pe 5 iulie, circuitul se va încheia oficial printr-un demonstrativ între Djokovici şi bosniacul Damir Dzumhur, la Sarajevo. Austriacul Dominic Thiem (3 ATP), germanul Alexander Zverev (7 ATP) şi bulgarul Grigor Dimitrov (19 ATP) şi-au confirmat deja prezenţa la întrecerea propusă de Djokovici.

Janko Tipsarevici s-a pus pe treabă, deşi la finalul săptămânii trecute a devenit tătic pentru a doua oară. În vârstă de 35 de ani, Tipsarevici s-a retras din circuitul profesionist la final de 2019, după ce finalul carierei i-a fost măcinat de accidentări. Cunoscut drept jucătorul-filosof al circuitului ATP, fostul număr opt mondial şi-a deschis prima academie de tenis în 2013, o a doua - în 2018, iar acum propune turneul „Eastern European Championship“, între 15 şi 21 iunie.

Spre deosebire de Djokovici, Tipsarevici s-a gândit şi la jucători (Serghei Stakhovski şi Filip Krajinovici sunt cei mai cunoscuţi sportivi confirmaţi), dar şi la jucătoare. Trei românce vor concura la jumătatea lui iunie la Belgrad: Irina Begu, Patricia Ţig şi Gabriela Ruse.



