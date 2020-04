Tenisul învie în mai! Nadal şi Mouratoglou vin cu soluţii pentru jucători şi fani

Există tenis în timpul pandemiei? În aceste zile, răspunsul este „da“. În Statele Unite, în Florida, este în plină desfăşurare o competiţie amicală, demonstrativă, International Tennis Series, la Bradenton. Cel mai cunoscut jucător care participă la meciuri este italianul Paolo Lorenzi (38 ani, în prezent pe locul 121 ATP, dar în trecut pe locul 33 mondial, stabilit în Florida). Se joacă fără spectatori, fără copii de mingi, dar şi fără arbitri, după regulile de la NextGen Finals (Turneul Campionilor pentru jucători sub 21 de ani), care presupun că seturile se încheie la 4, în loc de 6. Se mai joacă tenis şi în Belarus, un mini-campionat intern, atât la feminin, cât şi la masculin, dar şi în Rusia, la Master Pro League. Meciurile nu sunt însă nici sub egida ITF, nici ATP sau WTA, însă sunt listate la casele de pariuri din mediul online.

Mai departe, se caută soluţii pentru „viaţa după pandemie“ a tenisului, pe scară largă. Iar soluţiile vin local, dar mai ales din partea unor nume importante care deţin academii puternice.

Nadal are butonul verde

Rafael Nadal are planuri mari ce pornesc de la academia sa de tenis din Mallorca. Deţinătorul titlurilor de la Roland Garros şi US Open doreşte să îşi transforme complexul ultra-modern în tabără de antrenament. „În acest moment, tenisul trece în plan secund şi cea mai importantă este sănătatea tuturor, dar în lunile următoare Academia poate fi folosită pentru a ajuta jucătorii profesionişti, aş fi încântat să îi primim să se antreneze şi să concureze. Cred că, chiar şi în absenţa unor turnee, ne-ar ajuta să concurăm între noi în vederea menţinerii unui nivel sportiv bun pentru momentul în care circuitele se vor relua“, a declarat Nadal într-un comunicat emis de academia sa.

Rafael Nadal Academy ar deveni, astfel, un campus pentru sportivii profesionişti, cu terenurile sale de tenis, cele două piscine, terenurile de fotbal, padel şi squash, săli de fitness şi recuperare plus o clinică medicală specializată la dispoziţia acestora. Partidele ar urma să fie televizate, pentru fanii tenisului din întreaga lume.



Mouratoglou propune „Ultimate Tennis Showdown“



Dacă în cazul lui Nadal vorbim despre o declaraţie de intenţie cu date vagi, Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams, cunoscut drept „The Coach“, a venit cu deja un plan concret, cu date de disputare şi primele nume din tenis pe lista de start.

Francezul a creionat pentru luna mai un maraton de tenis de cinci săptămâni, pe care l-a denumit „Ultimate Tennis Showdown“ (UTS). Mouratoglou se va folosi de celebra sa academie de tenis din sudul Franţei. Startul competiţiei este programat pentru 16-17 mai, iar în următoarele cinci săptămâni urmează să se dispute câte 10 meciuri pe săptămână. Belgianul David Goffin (locul 10 ATP) şi australianul Alexei Popyrin (103 ATP) au fost confirmaţi deja pentru meciul inaugural. Patrick Mouratoglou a pus proiectul pe picioare alături de Alex Popyrin, tatăl jucătorului australian Alexei Popyrin. UTS va pune la bătaie premii în valoare de câteva milioane de dolari şi va fi televizat, întreaga listă de participanţi urmând a fi anunţată în perioada imediat următoare.

Tot în luna mai, dar între 1 şi 4, va avea loc un turneu demonstrativ de tenis în Germania, în regiunea Rhineland-Palatinate, în contextul relaxării măsurilor anti-coronavirus în această ţară. Dustin Brown, excentricul german cu victorie în faţa lui Rafael Nadal la Wimbledon, ţine çapul de afiş al demonstrativului cu 32 de meciuri, a anunţat publicaţia britanică „Telegraph“, care mai punctează şi că drepturile de televizare au fost deja vândute către „Tennis Channel“.







24.000 m pătraţi ocupă Rafael Nadal Academy, 3.000 m pătraţi având doar sala de fitness

26 de terenuri de tenis are academia lui Rafael Nadal, dintre care 18 de hard



2016 este anul în care a fost inaugurată Rafael Nadal Academy