Tenisul global „se zguduie”: unul dintre liderii mondiali de la dublu este acuzat de dopaj şi a fost suspendat

Federaţia Internaţională de Tenis a anunţat, prin intermediul Twitter, că Robert Farah a fost supus unui control antidoping, pe 17 octombrie 2019 şi a fost depistat pozitiv cu Boldenon, fiind suspendat provizoriu. De altfel, columbianul anunţase deja că nu va participa la Australian Open 2020 din motive personale.

Într-un mesaj pentru fani, Robert Farah susţine că testul l-a făcut în Cali, Columbia şi consideră că vinovată este mâncarea contaminată. „Acum, sunt în Los Angeles şi nu mă pot bucura de Australian Open, pentru care mă pregăteam din decembrie. În urmă cu câteva ore, ITF m-a anunţat că în proba mea, realizată în Cali, pe 17 octombrie 2019, a fost găsit Boldenon.

Cu două săptămâni înainte, pe 7 octombrie, am făcut un test în Shanghai şi totul a fost negativ. În plus, am fost testat de 15 ori, aleatoriu, şi mereu rezultatul a fost negativ. Aşa cum a spus Comitetul Olimpic Columbian, această substanţă se găseşte mereu în carnea columbiană şi poate afecta rezultatele testelor. Sunt sigur că din această cauză a fost rezultatul aşa. Împreună cu echipa mea lucrăm pentru a-mi demonstra nevinovăţia”, a punctat sportivul.

Potrivit gsp.ro, boldenonul este un steroid injectabil, cunoscut în rândul sportivilor, fiind un derivat al testosteronului, cu efecte anabolice mai mari. Substanţa ajută la creşterea masei musculare şi la a numărului de celule roşii, iar efectele se văd, după 10 săptămâni, fiind folosit şi în medicina veterinară, în cazul cailor.

ITF a anunţat, în aceeaşi zi, că şi chilianul Nicolas Jarry (78 ATP) a fost suspendat, după ce a fost testat la Cupa Davis, pe 19 noiembrie şi a fost depistat pozitiv cu Ligandrol şi Stanozolol. La rândul său, chilianul susţine că vitaminele pe care le ia din Brazilia ar fi contaminate.