Tenismen, dat de gol că a minţit grosolan că are coronavirus: „Vorbeşte atât de des fără să gândească!“

Australianul Bernard Tomic, fost număr 17 mondial, a pus pe jar lumea tenisului, fiind primul sportiv care anunţa că prezintă toate simptomele specifice infectării cu coronavirus. Sportivul în vârstă de 27 de ani a postat un mesaj pe reţelele de socializare, apoi a vorbit cu „Herald Sun“: „am toate simptomele coronavirusului. Începând de marţi am început să nu mă simt bine. Eu aveam deja probleme respiratorii iar sistemul meu imunitar era compromis. Sunt la Miami, izolat conform indicaţiilor, dar încă nu am fost testat. Bănuiesc că m-am infectat când călătoream săptămâna trecută din Mexic de la Monterrey“.

„Tennis Wolrd USA“ scrie că Andrea Petkovici l-a contactat pe Tomici pentru a afla cum se simte acesta şi a avut un şoc. Sportiva din Germania, care a lansat un club vortual de lectură pentru a veni în sprijinul oamenilor în contextul distanţării sociale impuse, a declarat pentru GoTennis: „El vorbeşte fără să gândească atât de des, ultima dată s-a întâmplat să fie despre coronavirus. I-am scris în urmă cu câteva zile şi el a recunoscut că tot ce a spus a fost o minciună. Nici el nu ştie de ce a făcut-o. Ştim cu toţii că este un rebel, se văd trăsăturile lui balcanice în caracterul său“.

Bernard Tomic este un băiat-rău al tenisului masculin. De-a lungul anilor, a făcut declaraţii explozive, a fost amendat pentru că a trântit meciuri şi are la activ recordul pentru cel mai scurt meci din circuitul ATP (28 minute). Iată câteva replici prin care a stârnit furie:

* Eu mă duc acasă să-mi număr milioanele. Voi? Faceţi şi voi 13-14 milioane şi mai vorbim după aia succes. Pa, pa. (după eliminarea de la Australian Open 2018)

* Vouă v-ar fi păsat că aţi pierdut un meci dacă aveaţi 23 de ani şi aţi fi avut peste 10 milioane de dolari? (Madrid 2017)

* Ca să fiu sincer cu voi, m-am simţit plictisit pe teren! N-am fost acolo din punct de vedere fizic şi mental, n-am avut starea mentală pentru a juca. (Wimbledon 2019)

* Tenisul m-a ales pe mine. E ceva de care nu m-am îndrăgostit. Am dat 100%, dar şi 30%. Aş spune că, în medie, am jucat cam la 50% din potenţial până acum. N-am încercat cu adevărat şi, totuşi, am realizat atâtea. E incredibil! Un sfat pentru tinerii jucători? Renunţaţi la tenis! Faceţi ceva ce vă place, pentru că o să aveţi o viaţă foarte grea. Eu sunt prins! Acum trebuie să fac asta. (iulie 2017)