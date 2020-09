Tecău, rezultat formidabil: De câte victorii mai are nevoie pentru a câştiga US Open

Horia Tecău are două titluri de Grand Slam în palmares: Wimbledon 2015 şi US Open 2017

A 20-a perechea a lumii în clasamentul de dublu masculin, formată din Horia Tecău şi Jean-Julien Rojer, are o şansă mare, în acest an, la US Open.

Concret, câştigarea trofeului a devenit o misiune mai uşoară, având în vedere că, din cauza pandemiei, tabloul a fost micşorat. Practic, pentru a câştiga competiţia, un cuplu are nevoie de doar cinci victorii, în loc de şase, cum era în anii trecuţi. Iar Tecău şi Rojer au parcurs deja primii doi paşi!

Sâmbătă seară, perechea româno-olandeză a învins cea mai bună echipă de dublişti din lume, cea formată din columbienii Robert Farah şi Juan-Sebastian Cabal.





Meciul a fost unul dur, de două ore, în care Horia şi „Jules“ au revenit de la un prim set pierdut (3-6), pentru a triumfa cu 6-3, 6-4! În decisiv, totul a fost atât de echilibrat, încât a existat un singur break, în al 9-lea game, care s-a şi dovedit a fi suficient pentru victoria campionilor din 2017.

În sferturi, Tecău şi Rojer se vor duela fie cu perechea formată din Bopanna / Shapovalov, fie cu cea formată din Krawietz / Mies.

Horia şi „Jules“ au câştigat US Open 2017, însă au dezamăgit în următoarele două ediţii la Flushing Meadows, fiind eliminaţi în turul II (2018) şi în turul I (2019).