Tadici, reacţie tranşantă după ce a primit o suspendare uriaşă: A explicat cum va proceda EXCLUSIV

Cunoscut ca fiind un tip vulcanic, Tadici are şi ghinionul de a se afla într-un război deschis cu preşedintele Federaţiei Române de Handbal (FRH), Alexandru Dedu. Care, din septembrie până acum, folosindu-se de Comisia de Disciplină, a dictat 14 etape de suspendare împotriva fostului selecţioner cu care România a luat argintul mondial, în 2005.

În septembrie, Tadici a fost suspendat opt etape şi a primit şi o amendă de 1.000 de lei, pe motiv că şi-a jignit elevele la un time-out, la un meci din Cupa României, HC Zalău - Rapid (26-24). Acum, Tadici a fost suspendat şase etape şi amendat cu 4.000 de lei, pe baza altor imagini video, în care se vede că a certat-o pe Alexandra Vrabie, după ce aceasta a fost eliminată, în timpul meciului câştigat cu Râmnicu Vâlcea, scor 21-20. De altfel, în comunicatul federaţiei se şi precizează că acest ultim caz a ajuns pe masa Comisiei de Disciplină, la cererea expresă a lui Dedu.

Contactat de „Adevărul“, Tadici nu s-a arătat foarte surprins de modul în care a fost pedepsit şi a explicat cum va proceda. „La fel ca şi prima pedeapsă (n.r. - cea din septembrie), mi se pare totul exagerat şi cu un substrat. Nu pot spune însă mai multe, pentru că am cerut motivarea deciziei. Odată ce o voi primi, o să mă adresez celorlalte comisii ale federaţiei. Iar după ce voi epuiza căile de atac prin comisiile federaţiei, există posibilitatea de a mă adresa instanţelor judecătoreşti. Pentru că mai am o acţiune pe rol, legată de suspendarea pe care am primit-o în septembrie. Atunci, mi-au dat opt etape, dar la Apel am rămas cu patru şi cu sancţiunea financiară“, ne-a explicat Gheorghe Tadici.

Cere sancţionarea lui Kurtovic

Tehnicianul celor de la Zalău a cerut, la rândul său, sancţionarea unei jucătoare de la Dunărea Brăila. Vorbim despre norvegianca Amanda Kurtovic, legitimată la Dunărea Brăila. După ce a văzut imaginile în care Tadici o certa pe Alexandra Vrabie, Kurtovici a reacţionat vehement pe reţelele de socializare. „Scoateţi-l de aici pe omul ăsta dezgustător! Săracele fete“, a spus sportiva de 30 de ani.

După ce a primit cererea de sancţionare a lui Kurtovic din partea lui Tadici, Comisia de Disciplină a precizat că va analiza cazul, solicitând, într-o primă fază, punctul de vedere al jucătoarei de la Brăila.

2014 e anul în care Alexandru Dedu a ajuns în fruntea Federaţiei Române de Handbal, înlocuindu-l pe Cristian Gaţu.

Meciurile pe care le va rata Tadici

*8 decembrie: Deva - Zalău

*15 ianuarie: Zalău - Gloria Buzău

*19 ianuarie: CSM Bucureşti - Zalău

*29 ianuarie: Zalău - Magura Cisnadiei

*5 februarie: Zalău - Dunărea Brăila

*19 februarie: CSM Slatina - Zalău