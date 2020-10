Surpriză colosală: Svitolina, distrusă de jucătoarea de pe locul 131 în lume la Paris

French Open 2020 e un turneu blestemat pentru favoritele probei feminine! Simona Halep (2 WTA), care era cotată cu cele mai mari şanse la trofeu, a părăsit competiţia în optimi, după un eşec categoric suferit în faţa lui Iga Swiatek (Polonia, 19 ani, 53 WTA).

Oricum, până la eliminarea Simonei, o grămadă de nume grele părăsiseră deja competiţia. Iar surprizele de proporţii continuă pe tabloul feminin. Astăzi, în primul meci din sferturi, Elina Svitolina (5 WTA) a fost surclasată de Nadia Podoroska (Argentina, 23 de ani, 131 WTA).

Într-o oră şi 20 de minute, Nadia a obţinut calificarea, scor 6-2, 6-4. Pentru ea urmează un duel în semifinale, fie cu Swiatek (53 WTA), fie cu Trevisan (159 WTA).

Până la turneul de la French Open 2020, cel mai bun rezultat înregistrat de Podoroska la un Grand Slam venise la US Open, unde a prins turul I, în 2016. În rest, excluzând acel turneu de la New York, plus French Open-ul din acest an, Podoroska (foto) nu depăşise niciodată calificările la un Grand Slam!

Potrivit datelor oficiale, până la turneul parizian în care face acum furori, Podoroska adunase doar $301.547 din tenis. Acum, pentru atingerea semifinalelor la Paris şi-a asigurat un cec în valoare de 425.250 de euro.