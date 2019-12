Suedezii, şocaţi că România a fost iertată de acuzele lor de rasism: Reacţia dură a federaţiei după verdictul UEFA

România a fost bătută fără drept de apel pe teren de naţionala Suediei, scor 0-2, şi a „tremurat“ serios şi după ultimul fluier al meciului.

Asta deoarece, dosarul partidei, cu cinci capete de acuzare la adresa României, a ajuns la Comisia de Disciplină a UEFA, după cum „Adevărul“ a scris aici. Cea mai gravă acuză era legată de manifestările rasiste ale suporterilor români, motiv pentru care, spre finalul partidei, arbitrul Daniele Orsato (Italia) a şi oprit meciul, câteva minute.

Cum România a avut probleme disciplinare grave din cauza huliganilor în ultimii ani, având terenul suspendat, în mod repetat, federaţia s-a aşteptat la ce era mai rău: o nouă suspendare a terenului, aplicabilă la prima partidă de acasă din cadrul Ligii Naţiunilor 2020.

Doar că, spre bucuria celor de la FRF, UEFA doar a amendat România, şi nu pentru rasism, aceste acuze fiind considerate nefondate, ci pentru folosirea materialelor pirotehnice de către suporteri. Foarte mulţumiţi, cei de la FRF au publicat verdictul UEFA, după cum „Adevărul“ a scris aici.

Totuşi, vestea că România a scăpat doar cu o amendă şi că UEFA a considerat că n-a existat nicio manifestare rasistă pe „Arena Naţională“ i-a indignat pe suedezi, după cum a informat Digi Sport. Secretarul General al Federaţiei Suedeze de Fotbal, Hakan Sjostrand, a şi avut o reacţie acidă în acest sens.

Ce a spus Hakan Sjostrand?

*Noi n-am primit informaţii de la UEFA, dar dacă ceea ce a postat Federaţia Română de Fotbal pe site-ul oficial e corect, consider că e o decizie ciudată. Noi am depus mărturie din partea lui Isak şi Quaison şi, de asemenea, am oferit punctul de vedere al federaţiei.

*Bazându-ne pe aceste informaţii, care sunt clare, cred că e o decizie ciudată şi complet incorectă.

Ce au spus suedezii imediat după meci?

Alexander Isak (atacant Suedia): Da, am auzit scandări rasiste din tribune. Sunt dezamăgit, e incredibil că asemenea lucruri se întâmplă. Dar noi eram pregătiţi pentru aşa ceva şi am făcut faţă. Doar l-am întrebat pe arbitru dacă a auzit ceva. După două minute, a întrerupt meciul şi a spus că a auzit ceva. M-a întrebat: <vrei să opresc meciul?> I-am spus: <nu, nu trebuie să faci asta>. Cuvintele rasiste sunt lucruri care nu ar trebui să se întâmple. E incredibil de trist. N-ar trebui iertaţi aceşti idioţi! Am auzit urletele rasiste, dar i-am spus arbitrului că nu trebuie să oprească meciul. N-ar trebui lăsaţi pe stadion sau iertaţi aceşti idioţi! Se influenţează unul pe celălalt şi obţin ce îşi doresc.

*Andreas Granqvist (fundaş Suedia): Arbitrul a fost foarte bun, foarte puternic. I-a spus lui Isak: <avertizează-mă dacă se întâmplă din nou şi voi opri meciul>. Am terminat restul partidei evitând asta şi am sărbătorit pe teren.

*Emil Forsberg (mijlocaş Suedia): Jucătorii români au spus că n-au auzit, deoarece nu era împotriva lor. E incredibil de plictisitor. Isak e puternic ca să spună ceva. N-ar trebui să se întâmple aşa ceva, e incredibil de regretabil. Am vorbit cu Isak în timpul meciului, l-am întrebat dacă totul era OK şi a fost. Încercăm să-i fim alături. E o umbră, n-ar trebui să se întâmple, dar e fotbal şi, din nefericire, se întâmplă. Am făcut ceva în acestă privinţă, acesta e lucrul cel mai important. E regretabil!

*Jan Andersson (selecţioner Suedia): Eu sunt doar antrenor, avem arbitri, avem regulamente care trebuie respectate. Şi astăzi arbitrul a oprit meciul pentru un astfel de eveniment (n.r. - scandări rasiste ale suporterilor români). Din punctul meu de vedere, n-am auzit să se fi întâmplat ceva. Dar asta e procedura. Din punctul meu de vedere, dacă există astfel de evenimente, partida ar trebui să se oprească de tot. E un lucru trist că se întâmplă astfel de evenimente.