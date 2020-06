Strigătul unui pacient de coronavirus: „N-am nimic, dar sunt internat!“. Cu cine împarte camera

Coronavirus are cifre diferite, de la o ţară la alta

COVID-19 e o boală despre care descoperim, aproape săptămânal, noi date, însă, ceea ce a rămas neschimbat, de la apariţia primului caz în lume, e procentul celor care se vor vindeca, fără a avea nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit datelor oficiale, acest procent e unul uriaş, de 80 la sută!

Şi, în ciuda acestui aspect, în România au existat mai multe cazuri cu oameni ale căror teste au ieşit pozitiv şi, chiar dacă erau asimptomatici, au fost obligaţi să se interneze în spital! „Adevărul“ a scris aici despre povestea fostului fotbalist timişorean, Miroslav Giuchici, care, deşi a refuzat internarea într-o primă fază, neavând nimic, în final, a fost obligat să meargă la spital. Iar după externare a povestit cum a primit medicamente cu pumnul.

Acum, un nou caz similar a apărut la clubul Dinamo. Vorbim despre magazinerul echipei, care a testat pozitiv pentru noul coronavirus, deşi e asimptomatic. În multe ţări, astfel de oameni sunt izolaţi acasă, deoarece n-au nicio problemă. În România, angajatul roş-albilor a fost dus cu forţă la spital şi internat într-o cameră, alături de un pacient cu simptome grave! Într-un dialog cu site-ul doardinamo.ro, magazinerul a povestit calvarul prin care trece.

Ce a spus angajatul clubului Dinamo?

*Este adevărat că sunt internat cu o persoană care are coronavirus, nu fac eu alegerile. Eu nu am niciun simptom, n-am absolut nimic. Celălalt pacient a făcut într-o zi temperatură. Astăzi, primesc rezultatul celui de-al doilea test şi voi vedea (n.r. - dacă are COVID-19 sau nu). Dar, indiferent de rezultat, trebuie să stau 14 zile la spital.

*Din fericire, familia mea este în regulă. Iar eu tot ce îmi doresc este sănătate. Ceea ce pot să asigur pe toată lumea este că eu chiar m-am protejat, cum am putut mai bine şi vedeţi totuşi ce s-a întâmplat.

