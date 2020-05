Strigătul unui om nedreptăţit: „Coronavirus nu va dispărea! Trebuie să convieţuim cu el!“

România se află, începând de vineri, în stare de alertă, ceea ce înseamnă că vom putea merge în parc, în cimitir şi în muzee. Efectul acestor măsuri asupra economiei? Zero!

Şi nici măcar în ceea ce priveşte domeniul sportiv, ridicarea stării de urgenţă n-a schimbat mare lucru. Teoretic, echipele de fotbal şi sportivii profesionişti vor avea dreptul de a-şi relua antrenamentele, însă cu mari restricţii şi în condiţii de izolare. Adică ceea ce, oricum, s-a întâmplat şi în ultimele două luni! Fiindcă, în cazul formaţiilor de fotbal, ele s-au pregătit, pe ascuns, departe de ochii presei, fentând restricţiile. Şi nici practicanţii unor sporturi individuale n-au stat în pat, cu ochii pe Netflix, fiindcă altfel nu şi-ar fi respectat meseria.

Una peste alta, pe când mai toată Europa a făcut deja paşi mari spre revenirea la normalitate, la noi acest lucru se amână. Şi deja au apărut voci care critică, public, această politică. Printre ei se află şi antrenorul echipei UTA Arad, Laszlo Balint. Într-o intervenţie la Digi Sport, acesta s-a arătat indignat de faptul că Federaţia Română de Fotbal (FRF) tocmai a „măcelărit“ liga secundă, după cum „Adevărul“ a scris aici.

Din cauza hotărârii FRF, avansul celor de la UTA în fruntea clasamentului s-a redus de la 11 puncte la doar cinci! Furios, Balint a ieşit la atac şi a anunţat că UTA va merge în instanţă!

Ce a spus Laszlo Balint?

*Toată lumea face eforturi în această perioadă să revenim la normal. Acest virus nu va dispărea mâine. Nu se va întâmpla ca în august sau septembrie să spunem că scăpăm de el.

*Şi atunci noi, ca societate, trebuie să ne reluăm viaţa, învăţând să convieţuim cu acest virus.

*Atunci când s-a vehiculat înjumătăţirea punctelor, noi am avut discuţii cu doi avocaţi specialişti în legislaţia sportivă din România şi în cea internaţională şi ni s-a transmis, clar, că încalcă regulamentele, e ilegală şi în cazul în care am ataca decizia, am avea câştig de cauză. Nu vom sta cu mâinile în sân, în faţa unei asemenea nedreptăţi!