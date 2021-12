Stelist când era mic, dinamovist când s-a făcut mare

”Eu am fost stelist la început, prima echipă pe care am văzut-o a fost CCA împotriva lui Internazionale Milano, un meci amical, pe 23 August. Am intrat pe sub un gard, pentru că nu aveam bani. Stadionul arhiplin la un meci amical. A câştigat CCA, cu 3-1.

Mai târziu, ca jucător, nici nu s-a mai pus problema. De la şcoala sportivă m-a luat Dinamo direct, m-au lăsat la Sportul Studenţesc doi ani şi am jucat în divizia B, dar la primul an am jucat în echipa naţională”, a declarat Mircea Lucescu într-un interviu acordat playsport.ro.