Stele căzătoare: De ce asistăm la începutul sfârşitului pentru nume grele din tenisul mondial

French Open a trecut, dar următorul Grand Slam bate deja la uşă. Wimbledon, după o ediţie anulată în 2020 din cauza pandemiei, revine în calendarul competiţional, în perioada 28 iunie - 11 iulie. Şi, foarte probabil, va fi „cântecul de lebădă“ pentru nume importante din cele două circuite.

În primul rând, Roger Federer (39 de ani, 8 ATP), de opt ori campion la „All England Club“, dă semne tot mai clare că se apropie de sfârşitul carierei sale formidabile. Cu doar opt meciuri în acest sezon (5 victorii, 3 înfrângeri), magnificul elveţian şi-a scurtat participarea la French Open, renunţând la turneu după primele trei meciuri, tocmai din dorinţa de a-şi proteja organismul, în vederea sezonului de iarbă. Degeaba însă! La Halle (Germania), Federer a înregistrat o contraperformanţă istorică: prima eliminare înainte de sferturi! Iar asta în condiţiile în care „FedEx“ se simţea, ca acasă, pe iarba germană, având zece trofee la Halle. De această dată însă, participarea elveţianului în turneu s-a încheiat după al doilea meci, cel cu canadianul Felix Auger-Aliassime (20 de ani, 21 ATP). A fost 4-6, 6-3, 6-2 pentru tânărul canadian, după o oră şi 47 de minute.

Acest rezultat înseamnă că Federer va merge la Wimbledon, având doar două meciuri pe iarbă. O pregătire inadecvată, iar Roger e conştient de acest lucru. „N-a fost o atitudine bună din partea mea, am fost dezamăgit de modul în care mă simţeam pe teren, de modul în care mergeau lucrurile. Am încercat să le corectez, dar mi-am dat seama că nu va fi ziua mea. Am devenit negativ, iar acest lucru nu e normal, indiferent de circumstanţe“, a spus Federer. Marele campion elveţian şi-a propus să se regăsească din punct de vedere mental, în perioada rămasă până la startul turneului de la Wimbledon. „E important pentru mine să iau deciziile corecte pentru Wimbledon şi pentru restul sezonului. Nu pot accepta felul în care m-am comportat în setul trei, la Halle. Primele două au fost OK. Dar am fost total nemulţumit de felul în care am jucat în decisiv. Au fost mult prea multe fluctuaţii“, a completat Federer.

Osaka, bosumflată în continuare

Dacă Federer, la 39 de ani, măcar e sigur de prezenţa sa la Londra, nu acelaşi lucru se poate spune despre Naomi Osaka (23 de ani, 2 WTA). Japoneza, la fel ca Federer, şi-a scurtat şederea la French Open. Doar că, dacă Roger s-a retras după turul III, Naomi a făcut acest lucru după o singură partidă, cea câştigată cu Patricia Ţig, în turul I. Motivul invocat? Depresia şi anxietatea.

Iar joi seară, echipa lui Osaka a confirmat ceea ce presa britanică anunţase, de la începutul săptămânii: Osaka va sări peste Wimbledon! Un prim semn, în acest sens, a fost decizia lui Osaka de a renunţa la turneul de la Berlin (14-20 iunie), singurul pe iarbă la care era înscrisă, înainte de Wimbledon.





„Naomi nu va participa la Wimbledon, în acest an. Ea îşi va lua timp liber pentru a-l petrece cu prietenii şi familia. Va fi pregătită pentru Jocurile Olimpice şi abia aşteaptă să joace în faţa propriilor fani“', a fost comunicatul care a oficializat retragerea lui Osaka de la Wimbledon.

Bertens, afectată de COVID-19

O altă veste care a zguduit lumea tenisului a fost cea anunţată de olandeza Kiki Bertens (20 WTA). La nici 30 de ani, aceasta îşi va agăţa racheta în cui, în scurt timp.

„Vreau să vă anunţ că acest sezon va fi ultimul pentru mine în lumea tenisului. Mereu am încercat să dau totul, dar «rezervorul» e gol, în mod clar. Nu mai există un echilibru între munca depusă şi satisfacţie“, a anunţat Bertens. Care şi-a şi dezvăluit calendarul, în perioada următoare: Eastbourne (19-26 iunie), Wimbledon (28 iunie - 11 iulie) şi Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august). Apoi, olandeza va decide dacă va mai juca sau dacă se va retrage din activitate.

Bertens (29 de ani) a fost chinuită de probleme medicale, în ultima perioadă. De altfel, în 2021, are doar nouă meciuri: 4 victorii, 5 înfrângeri. Iar în 2020, imaginile cu ea scoasă de pe teren, în scaunul cu rotile, plângând de dureri, au făcut înconjurul lumii. În acel meci, în mod şocant, adversara ei, Sara Errani, a înjurat-o, acuzând-o că joacă teatru!

Într-o declaraţie oferită pentru WTA Insider, Bertens a explicat că şi pandemia i-a afectat cariera, în mod negativ. „Dacă n-ar fi venit COVID-19, poate aş fi continuat să joc pentru alţi doi sau trei ani, n-am idee. Odată ce iei o pauză şi corpul trebuie să se obişnuiască, din nou, cu efortul, devine complicat. Acum, mă bucur foarte mult să stau acasă. Aşa că de ce trebuie să ies, din nou, pe teren şi să mă chinui cu condiţia fizică, cu accidentarea şi cu felul în care mă simt pe teren, când aş putea să mă bucur de timpul petrecut acasă? A venit timpul pentru un nou capitol, îl aştept cu nerăbdare“, a spus Bertens.

Aceasta a câştigat 11.573.115 de dolari din tenis, fiind pe locul 44, în clasamentul all-time al banilor, în circuitul WTA. Bertens a înregistrat cel mai bun rezultat la un turneu major la French Open 2016, când a atins semifinalele, fază în care a fost învinsă de Serena Williams. De-a lungul carierei, olandeza a cucerit zece titluri WTA şi a urcat până pe locul 4 mondial, în mai 2019.

Andreescu, aniversare groaznică

Bianca Andreescu se menţine pe locul 7 în lume, însă numai datorită pandemiei care a anulat turnee şi a „îngheţat“ clasamentul mondial, o bună bucată de timp! Pentru că, din punct de vedere sportiv, rezultatele lui Andreescu nu sunt de mult de Top 10! Anul trecut, ea n-a jucat deloc. Iar în acest sezon, bilanţul ei vorbeşte de la sine: 11 victorii, 5 înfrângeri. Ultimul eşec a venit în turul II, la Berlin, în turneul care se joacă pe iarbă. Andreescu a fost învinsă de franţuzoaica Alize Cornet (31 de ani, 63 WTA), scor 6-7, 5-7.

La finalul meciului, când Andreescu era devastată, cu ochii în lacrimi, organizatorii au avut neinspirata idee de a-i cânta „Happy birthday“ la microfon. A ieşit o scenă tristă, în ton cu sezonul pe care îl traversează „Bibi“.