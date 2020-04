StauAcasă. Mirajul curselor de viteză, pe marile ecrane: de la Senna la McLaren, plus filmul care a aprins scânteia între Tom Cruise şi Nicole Kidman

Lumea vitezei şi a circuitelor este o lume dură, în care viaţa atârnă de un fir de aţă, dar şi o lume a banilor, în care mirosul de cauciuc încins se amestecă nu doar cu adrenalina, ci şi cu femei frumoase, petreceri, băutură şi mâncăruri scumpe. Piloţii pot fi adevăraţi băieţi răi, cu superbe iubite celebre, staruri ce formează o elită aparte, care cochetează cu pericolul şi desfrâul. Şi cum sporturile cu motor au dat personalităţi carismatice şi eroi uriaşi, în consecinţă şi oferta de filme de gen este generoasă şi spectaculoasă.

Mirajul Formulei 1



Grand Prix (1966). Filmul spune povestea unei ediţii 1966 fictive a Campionatului Mondial, cu pilotul american Pete Aron în prim-plan, care se îndrăgosteşte de soţia fostului coechipier. Cu toate acestea, autenticitatea este piesa de rezistenţă a filmului, producţia lui John Frankenheime câştigându-şi locul în istorie pentru scenele senzaţionale de virtuozitate pe circuit ce aduc în prim plan campioni mondiali legendari: Juan Manuel Fangio, Phil Hill, Graham Hill, Jim Clark şi Jack Brabham. Deşi este unul dintre printre primele filme despre lumea Marelui Circ, producătorii au câştigat încrederea celor de la Ferrari pentru a avea acces la discreţie în uzinele italiene şi, la fel ca F1, filmul a excelat la capitolul tehnică: vedem unele dintre primele imagini din curse oficiale filmate cu camere montate pe monoposturi, iar producţia a câştigat trei premii Oscar pentru editare sonoră, montaj şi mixaj sonor.



Senna (2010). Emoţionantul documentar al lui Asif Kapadia urmăreşte ascensiunea genialului triplu campion mondial al Formulei 1, Ayrton Senna, până la tragica sa moarte de la Imola. O atenţie sporită este acordată rivalităţii Senna - Prost, iar filmul abundă de imagini de arhivă din timpul curselor intrate deja în istoria motorsportului. Câştigător al premiului BAFTA pentru cel mai bun documentar, filmul este o superbă mărturie a ceea ce a însemnat fenomenul Senna.





Rush (2013). Lupta pentru titlul mondial din 1976 dintre austriacul Nikki Lauda şi britanicul James Hunt a ajuns pe marile ecrane sub semnătura lui Ron Howard. Accidentul suferit de Lauda şi revenirea sa la volan intră între cele mai cunoscute momente din istoria Formulei 1, iar Rush este un succes de box office, ce a totalizat incasări de 98,2 milioane de dolari, la un buget de 38 de milioane. Lupta pentru titlul mondial din 1976 dintre austriacul Nikki Lauda şi britanicul James Hunt a ajuns pe marile ecrane sub semnătura lui Ron Howard. Accidentul suferit de Lauda şi revenirea sa la volan intră între cele mai cunoscute momente din istoria Formulei 1, iar Rush este un succes de box office, ce a totalizat incasări de 98,2 milioane de dolari, la un buget de 38 de milioane.

Filumul este 85% adevărat, 15% e Hollywood. Am înţeles că filmul trebuia să le placă femeilor. De aici scena în care actorul care îl joacă pe James Hunt (n.r. - Chris Hemsworth, Thor în universul Marvel) apare gol. Înţeleg că femeile au apreciat că are un fund foarte frumos. Cel mai important: rolul meu e jucat de Daniel Bruhl, care e neamţ. L-am întrebat care e cel mai dificil lucru pe care trebuie să îl facă pentru a mă juca pe mine. Mi-a spus: <<Faptul că încă trăieşti. Oamenii te văd cum vorbeşti, în timp ce eu sunt actor, iar pentru mine e foarte complicat să redau personajul tău>>,

Nikki Lauda, pilot de Formula 1, care a murit la şase ani după lansarea filmului, la vârsta de 70 de ani





Williams (2017). Un specialist al genului documentar, Morgan Matthews zugrăveşte un portret impresionant al lui Sir Frank Williams, obsedat de curse încă din copilărie şi care în ciuda faptului că a fost atins de tragedie, a construit un adevărat imperiu în universul vitezei. În paralel se ţese şi povestea echipei câştigătoare a nouă titluri mondiale la Constructori în Formula 1.



McLaren (2017). Producţia din Noua Zeelandă pare că se adresează exclusiv fanilor fideli ai brandului şi ai sporturilor cu motor, după cum notează „Guardian“. În prim-plan, viaţa lui Bruce McLaren şi cum a fondat acesta a doua cea mai veche echipă din sporturile cu motor (după Ferrari).



Fascinaţia curselor de anduranţă



Le Mans (1971). Actorul Steve McQueen s-a reorientat, după ce îşi propusese iniţial să valorifice subiectul din Grand Prix, centrat pe curse de Formula 1 (proiectul se numea Day of the Champion). Filmul lui John Frankenheime l-a făcut să se rezgândească, iar cinci ani mai târziu McQueen, un împătimit al vitezei, a ajuns pe ecrane în rolul pilotului Michael Delaney, în producţia regizorului Lee H. Katzin. McQueen a concurat în maşina cu numărul 20, un Gulf-Porsche 917K, în ediţia 1970 a celebrei curse din Franţa, iar imagini de acolo fac deliciul fanilor în film. În 2015 a apărut şi un documentar despre aventura producţiei acestui film - Steve McQueen: The Man & Le Mans.



Ford vs. Ferrari (2019). Cel mai nou film de specialitate a beneficiat de un budget enorm (aproape 100 milioane de dolari), însă a fost şi un succes pe măsură, cu încasări de 200 milioane de dolari, două premii Oscar plus o nominalizare pentru cel mai bun film al anului. Un proiect mai vechi al 20th Century Fox, pentru care fuseseră selectaţi iniţial Brad Pitt şi Tom Cruise, filmul îi aduce pe Matt Damon şi Christian Bale în centrul unei rivalităţi istorice din motorsport, pornind de la ediţia 1966 a cursei de la Le Mans. Particularitatea este că în locul unei rivalităţi clare între doi eroi ai curselor, rolul de antagonist le revine sponsorilor lacomi din angrenajul Ford.



Jungla curselor americane



Days of Thunder (1990). Descris de critici drept „Top Gun pe roţi“, primul dintre cele trei filme ale carierei în care Tom Cruise a filmat alături de Nikole Kidman s-a bucurat de beneficiile ca şi garantate de apariţia numelui lui Cruise: încasări uriaşe la box office (peste 157 milioane de dolari), un volum colosal de închirieri, spargerea barierelor cinematografelor şi apariţia unui joc video omonim, dar şi contracte de publicitate pentru echipe din NASCAR, asta deşi povestea este ficţiune şi doar cu câteva inserţii bazate pe fapte reale. „New York Times“ nota că din nenumăratele ore petrecute în apropierea circuitelor pentru documentare s-ar fi înfiripat idila dintre Cruise şi Kidman, cei doi ajungând să se căsătorească chiar în anul lansării filmului.

Minunăţiile curselor de motociclete



On any Sunday (1971). Steve McQueen a finanţat filmul, a făcut parte din echipa de producţie şi se află printre eroii peliculei nominalizate la Oscar, la secţiunea documentar. Filmul a avut un rol esenţial în a pune pe harta mare off-road-ul, dar şi motocicletele BMX în Statele Unite. În 2014, fiul regizorului Bruce Brown, Dana, a realizat o continuare: On Any Sunday: The Next Chapter.



The Age of 27 (The Casey Stoner Story) (2013). Deşi are doar 57 de minute, documentarul aduce o perspectivă unică asupra carierei unui pilot de succes, care a urât însă la propriu toată atenţia mass-media, strălucirea şi viaţa din paddock a Moto GP-ului. Retras la doar 27 de ani, Stoner prezintă faţa nevăzută a sacrificiilor pentru succes şi înlătură o parte din vălul de mister.



Faster (2003). Din seria documentarelor, aici reflectoarele cad asupra a Moto GP-ului anilor 2001 şi 2002, asupra consacrării defenitive a „Doctorului“ Valentino Rossi, prin intermediul unei colecţii de interviuri şi cadre spectaculoase din curse.