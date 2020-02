Start nebun la Dubai! Simona Halep s-a dezmorţit greu, dar s-a calificat în sferturi după un meci dramatic cu Jabeur

Susţinută puternic din tribună, Ons Jabeur şi-a impus clar ritmul de joc convenabil într-un prim set bliţ, de doar 25 de minute. Fără pauză după Australian Open, cu patru victorii fără set cedat adunate în Fed Cup şi un meci dur în primul tur la Dubai, în faţa lui Alison Riske, Jabeur a reuşit să profite de semnele de rugină din jocul şi deplasarea principalei favorite a tabloului, venită la Dubai după o întrerupere de două săptămâni. Tunisiana s-a descătuşat după un game trei dificil pe lansare, în care a salvat minge de break punând bine prima minge în teren şi lovind mai departe în forţă. Cu un mix de lovituri de fineţe inserate inspirat între execuţii puternice, Jabeur a reuşit să o împingă în defensivă pe Halep, care nu a apucat, practic, să se conecteze la ritmul partidei, cedând pe repede-înainte două break-uri la rând. Astfel, primul set s-a încheiat cu acelaşi scor cu care se terminase şi setul disputat la Beijing, în 2018, 6-1 în favoarea jucătoarei de origine arabă, care a reuşit nu mai puţin de 11 lovituri câştigătoare.

Halep a răspuns însă prompt în setul secund, reuşind să facă micile ajustări necesare în jocul său. Constănţeanca s-a alimentat în primul game, pe serviciu, cu greşelile neforţate ale adversarei, apoi a crescut nivelul de agresivitate la retur, strategie care i-a adus, imediat, beneficii. Simona a smuls aplauze cu un excelent retur în lung de linie prin care şi-a şi procurat minge de break în game-ul secund, fructificând apoi cu determinare. Constănţeanca a avut chiar şi minge de 4-0, însă Jabeur a prins-o din nou în capcana jocului ei riscant, a salvat şi a ameninţat cu revenirea. Cu a doua sa dublă greşeală în partidă, Halep i-a oferit trei mingi consecutive de break tunisienei, însă cinci greşeli consecutive ale lui Ons Jabeur au ajutat-o să refacă ecartul de trei game-uri, la 4-1. Halep şi-a mărit avantajul, cu un nou break, însă nu a reuşit să închidă setul pe serviciu, la 5-1, ci atunci când s-a aflat la retur, la încheierea primei ore de joc, având un joc mult mai îngrijit decât rivala sa (3 lovituri câştigătoare şi 5 greşeli neforţate, faţă de 4 lovituri câştigătoare şi 13 greşeli neforţate ale lui Jabeur).

